Elecciones 2026: Juan Felipe Lemos encabezará lista al Senado del Partido de la U
La lista del partido será abierta y se inscribirá este sábado 6 de diciembre. Conozca los detalles en Caracol Radio
Colombia
La Dirección Nacional del Partido de la U decidió que el senador Juan Felipe Lemos será quien encabece su lista al Senado para las elecciones legislativas del próximo años.
Según informaron desde la colectividad, la designación de Lemos como cabeza de lista es un “reconocimiento a 16 años de trabajo en el Congreso, en los cuales ha mostrado respeto absoluto a los postulados ideológicos del Partido de la U”.
Indicaron además desde la colectividad que la lista que será abierta estará conformada por cien líderes y lideresas “con destacado trabajo en ámbitos de la política, la economía, el deporte, el trabajo social y comunitario”.
¿Qué otros nombres integrarán la lista?
Los 10 senadores con los que actualmente cuenta la colectividad volverán a presentarse. Allí estarán algunos nombres como el de la senadora Norma Hurtado, el senador Alfredo Deluque, el senador Antonio Correa, el senador Julio Elias Chagui. Además, tres de sus actuales representantes a la Cámara darán el salto al Senado.
¿Cuando cierran las inscripciones de candidatos al Congreso?
Recordemos que el próximo lunes 8 de diciembre vence el plazo de inscripciones de candidaturas al Congreso. A propósito la Registarduría habilitó su página web para adelantar este proceso, un punto especial en Corferias, en Bogotá y sus delegaciones departamentales que prestarán servicio de inscripción desde hoy jueves 4 hasta el próximo domingo 7 de diciembre en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. El lunes 8 diciembre, último día de inscripción, el horario será de 8 de la mañana a 6 de la tarde.