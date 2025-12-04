Elecciones 2026: Juan Felipe Lemos encabezará lista al Senado del Partido de la U

Colombia

La Dirección Nacional del Partido de la U decidió que el senador Juan Felipe Lemos será quien encabece su lista al Senado para las elecciones legislativas del próximo años.

#RetoElecciones2026 El senador Juan Felipe Lemos será la cabeza de lista al Senado por el Partido de la U para las elecciones legislativas del próximo año.https://t.co/R0kxQZ3iBX — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 4, 2025

Según informaron desde la colectividad, la designación de Lemos como cabeza de lista es un “reconocimiento a 16 años de trabajo en el Congreso, en los cuales ha mostrado respeto absoluto a los postulados ideológicos del Partido de la U”.

Indicaron además desde la colectividad que la lista que será abierta estará conformada por cien líderes y lideresas “con destacado trabajo en ámbitos de la política, la economía, el deporte, el trabajo social y comunitario”.

¿Qué otros nombres integrarán la lista?

Los 10 senadores con los que actualmente cuenta la colectividad volverán a presentarse. Allí estarán algunos nombres como el de la senadora Norma Hurtado, el senador Alfredo Deluque, el senador Antonio Correa, el senador Julio Elias Chagui. Además, tres de sus actuales representantes a la Cámara darán el salto al Senado.

¿Cuando cierran las inscripciones de candidatos al Congreso?

Recordemos que el próximo lunes 8 de diciembre vence el plazo de inscripciones de candidaturas al Congreso. A propósito la Registarduría habilitó su página web para adelantar este proceso, un punto especial en Corferias, en Bogotá y sus delegaciones departamentales que prestarán servicio de inscripción desde hoy jueves 4 hasta el próximo domingo 7 de diciembre en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. El lunes 8 diciembre, último día de inscripción, el horario será de 8 de la mañana a 6 de la tarde.