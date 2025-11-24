Juan Sebastián Gómez será cabeza de lista al Senado de coalición entre Mira, Dignidad y Nuevo Liberalismo

Colombia

El representante a la Cámara, Juan Sebastián Gómez, será la cabeza de lista al Senado de la coalición Ahora Colombia, de la que hacen parte el Nuevo Liberalismo, Dignidad y Compromiso y el Mira, en las elecciones de 2026.

#ATENCIÓN El representante a la Cámara, Juan Sebastián Gómez, será la cabeza de lista de la coalición Ahora Colombia al Senado.



La decisión deja sin la posibilidad de encabezar la lista a la representante Jennifer Pedraza y el exministro Alejandro Gaviria.… pic.twitter.com/QbUupHN2Qa — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 24, 2025

La decisión se tomó por consenso durante una reunión de la coalición que se llevó a cabo en la mañana de este lunes y se espera ahora que hagan su inscripción en los próximos días pues según el calendario electoral, hay plazo hasta el 8 de diciembre para adelantar el registro.

Hay que señalar que previamente Juan Manuel Galán, precandidato presidencial y director del Nuevo Liberalismo, había propuesto al exministro Alejandro Gaviria encabezar esta lista e incluso la semana pasada, el ex senador y nuevamente precandidato al Congreso, Jorge Enrique Robledo, propuso que lo hiciera la representante Jennifer Pedraza, quien dará el salto al Senado.

“Tengo el gusto de informarles que por unanimidad elegimos cómo cabeza de lista al Senado de la coalición Ahora Colombia al actual representante a la Cámara por Caldas, Juan Sebastián Gómez. Esto se probó por unanimidad, estuvimos presentes todas las fuerzas de la coalición, el Nuevo Liberalismo, el partido Mira y Dignidad y Compromiso”, indicó Jorge Enrique Robledo.

Así quedaría la lista:

Con esto entonces Juan Sebastian Gómez, primer vicepresidente de la Cámara de Representantes, será quien lidere la lista que será abierta. Robledo tendrá el número 10, Jennifer Pedraza el número 100, el 3 sería para el senador Manuel Guevara, y el 6 y 7 para los senadores Ana Paola Agudelo y Manuel Virguez.