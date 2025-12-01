“Tenemos que apostar en energías limpias para bajar tarifas”: Lidio García

Durante el evento ‘Los grandes desafíos del sector eléctrico en Colombia’, organizado por Prisa Media, el presidente del Congreso, Lidio García, señaló que la situación crítica del caribe afecta especialmente a los hogares de menores ingresos en el Caribe, quienes invierten cerca del 20% de sus ganancias en pagar dicho servicio. Por ello, insistió en la necesidad de una planificación más efectiva que permita hacer las inversiones que necesita la región para mejorar la calidad del servicio y aliviar la carga económica que enfrentan las familias.

Además, destacó que el país depende en un 61% de energía hídrica, lo que genera riesgos ante fenómenos como El Niño, que podrían provocar apagones con impactos económicos y sociales. Subrayó la importancia de fortalecer las energías limpias y combinarlas adecuadamente para avanzar en una transición energética que permita garantizar un servicio estable.

Aquí la entrevista completa: