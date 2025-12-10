Asciende a tres los niños intoxicados con pólvora en Barranquilla

Los tres menores afectados por intoxicación de fósforo blanco tienen 1, 8 y 10 años, todos permanecen bajo atención médica y los elementos con los que se intoxicaron fueron chispitas mariposas, traki traki y totes.

Aunque la condición de salud de los menores es estable, se espera los resultados de exámenes toxicológicos, habla Stephanie Araujo, secretaria de salud del Distrito.

Distrito reitera recompensa por información de venta de pólvora

Por su parte, Yesid Turbay, jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, reiteró que la Alcaldía está ofreciendo hasta dos millones de pesos de recompensa para entregar información sobre la venta ilegal de pólvora.

“En cuanto al tema de quemados, se presenta una reducción con respecto al año pasado, pero lastimosamente tenemos hoy que reportar niños quemados. Ese llamado a esos padres de familia, a esos cuidadores, reiterar, estamos pagando nosotros una recompensa de dos millones de pesos por todas aquellas personas que quieran informarnos dónde se están expendiendo o dónde están almacenando la pólvora”, dijo.

Balance de quemados por pólvora

Mientras tanto, según el más reciente informe del Instituto Nacional de Salud, Barranquilla registra 15 quemados por pólvora en los primeros nueve días de diciembre, mientras tanto, el Atlántico ya registra 19 casos. Esto a corte de las seis de la tarde de este martes, 9 de diciembre.