Investigan rumba de presuntos miembros de ‘Los Costeños’ en la Penitenciaría El Bosque

Investigan rumba entre varios presos en la Penitenciaría El Bosque durante la noche de velitas. INPEC advierte que podría haber traslados de internos.

Ya van dos reclusos que han sido identificados que participaron en esta rumba durante la noche de velitas, en donde hubo bebidas alcohólicas, sonido con alto volumen y hasta un televisor. Los hechos se habrían presentado en el pabellón 1.

Abren procedimiento interno

Jim Nelson Muñoz, director del regional norte del Inpec, sostuvo que una vez se conoció de estos hechos se procedieron a abrir una investigación interna para identificar a los reclusos, y también a algunos dragoneantes que habrían permitido esta fiesta.

“Si ya los tienen individualizados, por lo cual ya se están haciendo actas de seguridad para tener el control y la directriz tener la manera más eficiente, prestar un servicio de seguridad más contundente y que ellos no repitan esta actitud”, dijo.

Advirtió que, entre las opciones para este tipo de hechos, está el traslado a un centro carcelario de mayor seguridad