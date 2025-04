Secretaría de Salud confirma que los casos de fiebre amarilla en Bogotá son importados

Bogotá D.C

Ante la declaración de emergencia sanitaria por fiebre amarilla en el país , la Secretaría de Salud de Bogotá afirmó que hay 38 casos sospechosos de los cuales 5 son los confirmados en la capital.

“Los casos que nos han llegado han sido importados. Dos que llegaron de Cunday, dos que llegaron de Villarica y uno que llegó de Purificación ”, aseguró el secretario de Salud, Gerson Bermont.

De esos 5 casos confirmados, dos personas fallecieron en el mes de febrero ya que tenían la enfermedad muy avanzada y estaban en condiciones complejas.

Por eso, las redes de prestación de servicios de salud de Bogotá se preparan ante la posible llegada de más casos de esta enfermedad de personas provenientes de otros lugares.

“Pedimos incluso a los territorios de que cuando nos vayan a remitir sean etapas tempranas y no tardías. En este sentido, todos nuestros centros hospitalarios están preparados para recibir cualquier paciente de cualquier zona endémica del país ”, destacó el secretario.

El funcionario llamó a la calma ya que Bogotá no es un territorio endémico de fiebre amarilla. Es decir que “no hay una transmisión autóctona”, a pesar de que lleguen casos importados a la ciudad.

¿Por qué no hay vacunas contra la influenza en Bogotá?

Ante la falta de vacunas contra el virus de la influenza en Bogotá y en otras ciudades del país , el secretario insistió al Gobierno Nacional la necesidad de estas dosis en pleno pico respiratorio.

“Estamos haciendo unas recomendaciones al Ministerio de Salud que evalúe la forma como está negociando la vacuna contra la influenza, porque están llegando cada año de forma más tardía”, dijo Bermont.

El pico respiratorio en el país comenzó en marzo y a abril la vacuna no ha llegado al territorio. “No ha llegado la vacuna contra influenza y no hay noticias de que vaya a llegar prontamente”.