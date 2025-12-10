Aerocivil confirma que aerolíneas venezolanas están volando la ruta Bogotá–Caracas pese a advertencias

McDonnell Douglas MD-81 de Laser Airlines en el Aeropuerto Internacional Hato de Willemstad, Curazao. FOTO: Simon De Rudder/Getty Images

El director de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez, confirmó que aerolíneas venezolanas ya están operando la ruta Bogotá–Caracas, cubriendo la demanda tras la suspensión temporal de algunas compañías colombianas como Wingo, Satena y Avianca.

Martínez explicó que desde la semana pasada se habilitaron todas las franjas horarias y rutas necesarias para garantizar la continuidad del servicio, lo que ha evitado afectaciones a los usuarios.

“Se ha suplido la necesidad gracias a estas aerolíneas venezolanas que nos han hecho el favor de cumplir la cabalidad de que ningún pasajero se quede. La otra es que le exigí a estas aerolínea que no aumentaran los costos de los tiquetes, que nos mantuviéramos con base al costo que estaba anteriormente”, dijo el director.

El director de la Aerocivil también señaló que se exigió a estas compañías aéreas mantener estables los precios de los tiquetes, sin incrementos por la contingencia.

Actualmente, las aerolíneas venezolanas que operan la ruta Caracas–Bogotá son Láser Airlines, Aviar Airlines y Turpial Airlines.

No obstante, el director advirtió que persisten intermitencias en los sistemas de navegabilidad, tema que sigue siendo motivo de alerta.

“Aerolíneas como Avianca y Latam han indicado que estas condiciones aún no les permiten retomar los vuelos hacia Venezuela, aunque lo harían si la situación mejora. No les conviene en este momento porque de hecho estamos supliendo la necesidad gracias a las aerolíneas venezolanas”, dijo el director de la Aerocivil.

Contexto de tensión internacional

La situación de suspensión de operaciones a y desde Venezuela, se presenta tras las advertencias de Estados Unidos sobre la seguridad de volar en el espacio aéreo venezolano.

Hace algunos días, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, calificó estas advertencias como un “sabotaje” y denunció ciberataques y señales engañosas que habrían afectado los sistemas de navegación de varias aeronaves.

Rojas advirtió que este tipo de acciones vulneran la soberanía aérea y señaló que una situación similar podría presentarse en Colombia.

“Si mañana es Colombia, ¿Qué esperaríamos de la comunidad internacional?”, cuestionó Rojas.