MinTransporte denuncia “ataques cibernéticos” que afectan vuelos entre Colombia y Venezuela

TRANSPORTE

El Gobierno Nacional no tardó en pronunciarse por la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela, que afectó la operación aérea en el territorio vecino.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, calificó de “sabotaje” y bloqueo político las advertencias que ha hecho EE.UU. a las aerolíneas que vuelen a Caracas. Asimismo, denunció ataques cibernéticos que obligaron a varias aerolíneas a estar en tierra.

“Se están emitiendo señales engañosas, ciberataques, señales que pretenden engañar a los equipos de posicionamiento, a los GPS. Eso ya creo que sobrepasa cualquier límite”, indicó la ministra Rojas.

La ministra hizo énfasis en que esta violación de la soberanía, que hoy pasa en Venezuela, podría pasar en Colombia.

“Entonces, el llamado que yo hago es pongámonos en los zapatos de los demás cuando se afecta. Si mañana es Colombia, ¿qué haríamos y qué esperaríamos de la comunidad internacional?”, indicó Rojas.

Aeronáutica Civil en conversaciones con compañías venezolanas

Por su parte, la Aeronáutica Civil confirmó que están en conversaciones con aerolíneas venezolanas que están dispuesta a volar pese a las interferencias en la navegabilidad aérea.

“Hicimos una reunión con Cancillería, con las aerolíneas afectadas que fueron Wingo y Satena. Les dije que me dieran la estadística de cuántos pasajeros tenían ellos para hacer el transporte inmediato a las otras aerolíneas y tienen total, total amplitud para toda la frecuencia que ellos necesitan”, explicó el director de la AeroCivil, Luis Fernando Martínez.

Las aerolíneas venezolanas que volarían la ruta Caracas - Bogotá son Láser Airlines, Aviar Airlines y Turpial Airlines.

El director Martinez indicó que, “los cielos venezolanos no están cerrados, no hay ninguna clase de peligrosidad”, al tiempo que dijo que no habra sobrecostos en los tiquetes.