Copa Airlines extiende suspensión temporal de vuelos a Venezuela por una semana más

Aviones de Copa Airlines en el Aeropuerto Internacional de Tocumen en Ciudad de Panamá . FOTO: EFE/ Bienvenido Velasco

La aerolínea panameña Copa Airlines amplió hasta el 12 de diciembre la suspensión de vuelos hacia y desde Venezuela, sumándose a la cancelación temporal de otras nueve compañías ante una alerta de la autoridad aeronáutica estadounidense por un incremento en la actividad militar en el Caribe.

El 21 de noviembre la Administración Federal de Aviación (FAA) estadounidense instó a las aeronaves que circulan por el espacio aéreo venezolano a “extremar la precaución” debido al “empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores”.

Luego, a través de X, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el cierre del espacio aéreo venezolano, en medio del despliegue militar en aguas internacionales del Caribe cercanas al país sudamericano, bajo el argumento de una lucha contra el narcotráfico.

En este sentido, el mandatario ha amenazado con llevar a cabo ataques terrestres contra organizaciones dedicadas a esta economía ilegal, tales como el Cartel de los Soles, que vinculan al presidente venezolano Nicolás Maduro como su líder.

Copa amplía la suspensión de vuelos a Venezuela

Copa había suspendido inicialmente los vuelos hasta el viernes, 5 de diciembre, pero este jueves decidió extender la medida que originalmente también incluyó a su línea de bajo costo Wingo.

La aerolínea tomó la decisión de ampliar la medida “mientras continúa evaluando las condiciones que garanticen la seguridad operacional en sus vuelos a Venezuela”, tal como informaron a través de un comunicado.

Estados Unidos desplegó desde agosto una flotilla de buques y aviones de combate en el Caribe. Caracas sostiene que las maniobras militares buscan el derrocamiento de Nicolás Maduro.

Esto provocó que las españolas Iberia, Air Europa, Plus Ultra, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la brasileña GOL, la chilena Latam y Turkish suspendieran operaciones temporalmente.

El gobierno venezolano les revocó luego las concesiones al acusarlas de “sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovidas” por Estados Unidos.

Además, la Aeronaútica Civil de este país advirtió a Copa, su filial Wingo y también a la aerolínea estatal colombiana Satena, que esperaba que retomasen su operación en las próximas horas después de sumarse a estas medidas el jueves.

Copa Airlines y Wingo eran de las pocas aerolíneas internacionales que seguían operando desde y hacia la capital de Venezuela.

Al anunciar la suspensión de los vuelos, estas aerolíneas dijeron que la medida fue tomada tras reportes de sus pilotos sobre “intermitencias en una de las señales de navegación de las aeronaves”.

En adición, Boliviana de Aviación suspendió sus vuelos desde y hacia Caracas, según un comunicado de la compañía.

Al respecto, el Instituto Aeronáutico Civil de Venezuela informó el miércoles que la suspensión se dio “previa coordinación” entre las partes.

Previamente el canciller venezolano, Yván Gil, manifestó que su país “ejerce plena soberanía sobre su espacio aéreo” y “no hay fuerza capaz” de quitársela, según declaró al recibir un avión desde Estados Unidos con venezolanos deportados desde ese país.