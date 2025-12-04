Satena suspende vuelos a Venezuela por interferencias de navegabilidad, tras advertencia de EE.UU

Esta aeronave aumentará la capacidad de pasajeros para la ruta. Foto | webinfomil.com

ECONOMÍA

La aerolínea estatal SATENA se sumó a la suspensión de operaciones hacia Caracas, Venezuela tras los avisos oficiales que alertan sobre recientes afectaciones en los sistemas de navegación aérea en el Caribe.

La decisión se toma luego de reportes de interferencias en las señales satelitales utilizadas por las aeronaves, derivadas de actividades de jamming y spoofing detectadas en la región.

Esta determinación de Satena se suma a la reciente suspensión de Wingo y Copa Airlines en medio de tensiones entre el vecino país con Estados Unidos, que recordemos anunció el cierre total delespacio aéreo como parte de las medidas de la lucha contra el “narcotráfico”.

¿En qué consisten las interferencias?

De acuerdo con el NOTAM A0143/25, estas interferencias están impactando directamente sistemas como GPS/GNSS, WAAS, GBAS y ADS-B, indispensables para garantizar la navegación precisa y segura a diferentes niveles de vuelo.

SATENA señaló que estas condiciones, ajenas a su operación, representan un riesgo operacional que obliga a adoptar medidas preventivas mientras se confirma la estabilidad y confiabilidad de los servicios afectados.

La aerolínea explicó que los pasajeros con vuelos programados hacia Venezuela podrán solicitar la devolución total del valor del tiquete a través de sus canales oficiales:

• www.satena.com

• Contact Center: (601) 918 6030 – (601) 794 2211

• WhatsApp: +57 323 322 0006

Otras aerolíneas que han dejado de volar a Venezuela

La determinación de Satena se suma a la suspensión temporal de vuelos por parte de Wingo (Colombia), Copa Airlines (Panamá), Iberia (España), TAP (Portugal), Gol (Brasil), Avianca (Colombia), Latam (Chile) y Caribbean Airlines (Trinidad y Tobago-Jamaica).

Las aerolíneas tomaron esa decisión luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos pidiera “extremar la precaución” al sobrevolar el territorio venezolano y el sur del Caribe ante “una situación potencialmente peligrosa en la región”.