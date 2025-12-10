$100 millones por responsables de prenderle fuego a una oficina del Politécnico Jaime Isaza Cadavid

Medellín

La Gobernación de Antioquia anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita identificar, capturar y judicializar a los responsables de incendiar una oficina del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, en Medellín.

El ataque ocurrió en la mañana de este martes, 11 de diciembre, cuando diez encapuchados ingresaron a la institución y prendieron fuego a uno de los despachos administrativos. Las autoridades señalaron que la acción puso en riesgo a toda la comunidad educativa.

“No puede ser que unos pocos siembren terror en una institución pública donde miles de jóvenes van a formarse”, expresó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, a través de sus redes sociales.

Antioqueños, ofrecemos hasta 100 millones de pesos de recompensa por información que permita identificar, capturar y judicializar a los responsables de prender fuego a un salón en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid.



No puede ser que unos pocos siembren terror en una institución… pic.twitter.com/iTwc3sF3RW — Andrés Julián (@AndresJRendonC) December 10, 2025

Avance en las investigaciones

Según versiones preliminares y testigos, el incendio habría sido una protesta relacionada con un presunto caso de abuso sexual que, según denuncias incluidas en un panfleto distribuido durante los hechos, habría sido ocultado por directivos del sindicato ASINSERPOL. El documento señala a un directivo sindical y acusa a la administración de presuntamente encubrir material sensible relacionado con estudiantes.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, rechazó de manera contundente lo ocurrido, calificándolo como un acto de terrorismo, y pidió tomar decisiones urgentes ante cualquier presencia delictiva para preservar la seguridad y el orden. Esta postura fue respaldada por la institución educativa, que en un comunicado afirmó que trabaja de manera articulada con las autoridades para esclarecer las causas del ataque y garantizar las medidas correctivas y legales necesarias.

Las autoridades continúan recopilando información y analizando evidencias para avanzar en la investigación.