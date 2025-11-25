Casa Blanca estaría planeando un contacto directo entre el presidente Donald Trump y Nicolás Maduro

Banderas de EE.UU. y Venezuela, Donald Trump y Nicolás Maduro. Fotos: Getty Images / (Photo by Andrew Harnik/Getty Images) / (Photo by Pedro Mattey/Anadolu via Getty Images)

El presidente estadounidense, Donald Trump, le habría dado a conocer a sus asesores en la Casa Blanca su intención de conversar directamente con el venezolano Nicolás Maduro, cuando las tensiones en el Caribe crecen y Venezuela está siendo presionada y bloqueada al máximo, según revela Axios.

Sin embargo, hasta el momento no habría una fecha confirmada para la conversación, que estaría “en fase de planificación”, según declaró un funcionario estadounidense a Axios.

Además, las fuentes consultadas por ese medio revelan dos puntos clave de la estrategia de EE.UU. frente a Venezuela:

“Nadie planea entrar y disparar o secuestrar, en este momento. No diría nunca, pero ese no es el plan en este momento”.

“Mientras tanto, vamos a hacer estallar barcos que transporten drogas. Vamos a detener el narcotráfico”.

Le puede interesar: Aerolíneas españolas suspenden vuelos desde y hacia Venezuela

Al menos 83 personas han muerto en 21 ataques contra embarcaciones que presuntamente transportaban drogas en el Caribe y el Pacífico.

Maduro dice que “no van a poder con Venezuela”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este lunes que “no van a poder” con su país, en momentos de tensión por el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe y la decisión del Departamento de Estado de designar al denominado Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera.

El líder chavista evitó pronunciarse sobre el Cartel de los Soles, que la Administración de Donald Trump asegura lidera Maduro junto a altos mandos del Ejército y el Gobierno de Venezuela, aunque Caracas ha advertido que se trata de un “invento” de Estados Unidos.

“Hagan lo que hagan, como lo hagan, donde lo hagan, no van a poder con Venezuela. Somos invencibles. No han podido ni podrán jamás con nuestra patria”, manifestó el mandatario en su programa semanal ‘Con Maduro+’, transmitido por el canal estatal VTV, al destacar el apoyo que, aseguró, se ha levantado “en todas partes” hacia su país “frente a estas asechanzas, guerras psicológicas, políticas, diplomáticas”.