Trump: escándalo de corrupción en Ucrania “no ayuda” en medio de diálogo para fin de la guerra

Colombia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el domingo que hay “buenas posibilidades” de un acuerdo entre Rusia y Ucrania tras las conversaciones entre delegados estadounidenses y ucranianos en Florida, pero advirtió que el escándalo de corrupción que sacude a Kiev “no ayuda”.

“Ucrania tiene algunos problemillas complejos”, declaró Trump a los periodistas a bordo del Air Force One, refiriéndose a una investigación por corrupción que obligó al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a destituir a su jefe de gabinete y principal negociador.

“Pero creo que hay buenas posibilidades de que podamos llegar a un acuerdo”, añadió el mandatario estadounidense, quien recientemente presentó un plan de paz que algunos gobiernos europeos consideran muy favorable a Moscú.

Zelenski destaca el tono constructivo del diálogo

Tras la reunión de la delegación que lidera el secretario del Consejo para la Seguridad de Ucrania, Rustem Umérov, con representantes de Estados Unidos en Florida, el presidente de Ucrania destacó el tono constructivo del diálogo entre las partes y que se tuvieran en cuenta los intereses de su país.

“Es importante que haya un tono constructivo en la conversación y que todas las cuestiones se hayan tratado de forma abierta y con el objetivo de garantizar la soberanía y los intereses nacionales de Ucrania”, escribió Zelenski en su cuenta de Telegram sobre el diálogo relativo al plan de paz mantenido por representantes de Kiev y de Washington.

“Doy las gracias a Estados Unidos, al equipo del presidente (Donald) Trump y al presidente personalmente por el tiempo que dedican tan intensamente a definir los pasos para poner fin a la guerra. Seguiremos trabajando”, añadió Zelenski tras ser informado de los resultados de la reunión mantenida entre Umérov y los representantes estadounidenses.

El jefe de Estado Ucraniano, que escribió su mensaje tras haber sido informado de lo que llamó “los principales parámetros del diálogo, los puntos destacados y algunos resultados”, precisó que espera un “informe completo” de la delegación que le llegará en una reunión personal.