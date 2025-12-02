Ucrania: Zelenski espera reunirse con Trump para abordar puntos clave del acuerdo de paz con Rusia

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, conversó con algunos de sus pares europeos, encabezados por el francés Emmanuel Macron, para intentar influir en el plan de Donald Trump para poner fin a la guerra con Rusia.

Justamente, Zelenski dijo que espera reunirse con Trump próximamente para abordar “puntos clave” dentro de estos esfuerzos de Washington, que presentó un proyecto en 28 puntos hace diez días para detener el conflicto.

“Esperamos una conversación con el presidente de Estados Unidos sobre temas clave que son bastante desafiantes”, dijo Zelenski desde París, en la víspera del viaje del emisario estadounidense Steve Witkoff a Rusia.

El líder ucraniano viajó a Francia después de que las fuerzas rusas realizaran en noviembre su mayor avance en el frente en Ucrania desde hace un año, según el análisis de AFP de los datos proporcionados por el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW).

A propósito, aseguró que Rusia ha intensificado las ataques con misiles y drones contra su país para “quebrar” la voluntad de los ucranianos. “Esta es una presión grave, no solo psicológica, sino también física, sobre nuestra población”, afirmó Zelenski.

El mandatario ucraniano, debilitado políticamente por un escándalo de corrupción que salpica a su gobierno, se encuentra bajo presión de Washington para lograr una solución al conflicto iniciado con la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

“Avances significativos”

El negociador ucraniano, Rustem Umerov, se reunió el domingo en Florida con el enviado estadounidense Witkoff. Se registraron “avances significativos”, pero algunos temas requieren “ajustes”, explicó el negociador ucraniano este lunes.

La Casa Blanca declaró el lunes, por medio de su portavoz, Karoline Leavitt, que es “muy optimista” sobre las posibilidades de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania.

Umerov y Witkoff también conversaron este lunes con Zelenski y Macron, según la presidencia francesa.

Al respecto, Macron dijo que un plan para poner fin al conflicto “sólo puede finalizarse” con Kiev y los europeos “alrededor de la mesa (...) hoy en día no hay propiamente un plan que esté finalizado”.

Sobre un eventual reparto de territorios, agregó que “sólo el presidente Zelenski puede finalizarlo” y, sobre los activos congelados rusos, las garantías de seguridad a Ucrania o sobre su adhesión a la Unión Europea, se necesita la presencia de los europeos, precisó.

El plan inicial de Estados Unidos preveía que las fuerzas ucranianas se retiraran por completo de la región oriental de Donetsk, e implicaba por parte de Washington un reconocimiento de facto de las regiones de Donetsk y Lugansk y de la península de Crimea como rusas.

Igualmente, este plan, considerado como muy favorable a Moscú, exigía a Ucrania reducir sus fuerzas armadas, y recoger en su Constitución que no se unirá a la OTAN.

Los europeos esperan que la administración estadounidense no sacrifique a Ucrania, considerada un baluarte frente a las ambiciones rusas en Europa.

Los europeos se opondrán a una “paz dictada” a Ucrania, aseguró el canciller alemán, Friedrich Merz, quien también conversó a distancia con Zelenski y Macron al igual que sus pares del Reino Unido, Polonia e Italia, y los líderes de la UE y la OTAN, entre otros.