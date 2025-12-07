Vence el plazo para comentarios en borrador de decreto que pone reglas en contratación temporal

Este domingo, 7 de diciembre, vence el plazo para que las personas hagan comentarios ante el proyecto de decreto que limitaría la capacidad de contratación temporal en las empresas. El borrador ya ha recibido más de 1.000 comentarios que advierten que su implementación podría generar terminaciones masivas y afectar gravemente la empleabilidad.

Según han denunciado representantes del sector y la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales, este decreto del Ministerio de Trabajo buscaría expedir en los próximos días restricciones o limitaciones. Una de las más criticadas es la que señala que la proporción de personal en misión vinculado a través de empresas de servicios temporales no puede superar el 10% del total de la planta de personal de cada empresa.

¿Qué dicen quienes critican el decreto?

Señalan que este tipo de limitaciones lo que hace es desconocer la dinámica productiva de actividades que dependen de variaciones estacionales, como es el caso de los cultivos de flores en San Valentín o las temporadas comerciales como Fin de Año o Navidad.

Según representantes del sector y trabajadores afectados, la medida podría poner en riesgo hasta 500.000 empleos formales, especialmente de población vulnerable que históricamente ha encontrado en esta modalidad una fuente formal de empleo.

David Zapata Jerez, abogado laboralista, explica que durante décadas, el sistema de servicios temporales ha permitido que jóvenes sin experiencia, madres cabeza de familia, migrantes y personas con baja calificación laboral accedan a empleos formales, con afiliación a seguridad social, prestaciones legales y posibilidades de vinculación directa posterior.

“Este modelo ha sido fundamental en sectores con necesidades estacionales como comercio, logística, agroindustria, floricultura, manufactura y construcción, entre otros. Es una figura especialmente usada por pequeñas y medianas empresas, donde los picos de producción requieren flexibilidad temporal para responder a la demanda”, explicó.

Además de la limitación del 10 %, el decreto también otorgaría nuevas facultades a los inspectores de trabajo para ordenar contrataciones directas o imponer sanciones inmediatas si encuentran que alguna empresa no cumple con estas normativas. Estas funciones normalmente corresponderían a los jueces, razón por la que las asociaciones de empresas temporales alertan. Para organizaciones laborales, esto genera inseguridad jurídica y afecta a empresas que requieren flexibilidad para operar.

El sector teme que el Gobierno expida el decreto sin cambios antes de Navidad, lo que podría provocar terminaciones masivas de contratos y afectar gravemente la empleabilidad de quienes dependen de esta modalidad. Los trabajadores piden un diálogo técnico que reconozca la importancia del empleo temporal en la inclusión laboral de poblaciones vulnerables.