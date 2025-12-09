¡Pilas! Trabajadores independientes deben hacer este pago a la Dian en diciembre 2025: Fecha límite

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) dio a conocer el calendario oficial de obligaciones tributarias correspondientes a diciembre de 2025, un anuncio clave para empresas, trabajadores y contribuyentes en general.

La entidad, responsable del recaudo de impuestos y de la supervisión del cumplimiento fiscal en el país, recordó la importancia de atender los plazos definidos para evitar sanciones, recargos y procesos administrativos.

Fecha límite para hacer el pago en diciembre ante la Dian

De acuerdo con el calendario publicado, uno de los compromisos más relevantes del mes es el que deben cumplir todos los agentes de retención y autorretenedores del impuesto sobre la renta y complementarios.

Entre el 10 y el 23 de diciembre, deberán presentar la declaración correspondiente a noviembre de 2025 y efectuar el pago de las retenciones y autorretenciones practicadas durante ese periodo.

Quiénes deben cumplir con el pago en diciembre

Este vencimiento afecta a un amplio grupo de contribuyentes, entre ellos:

Grandes empresas

Personas jurídicas

Contratistas

Profesionales independientes

Entidades que actúan como retenedoras.

La Dian insistió en que el cumplimiento oportuno es fundamental para mantener la regularidad fiscal y evitar sanciones que pueden afectar la planeación financiera de fin de año.

Impuesto a la gasolina y ACPM: pago límite para empresas

Otro de los vencimientos destacados corresponde al impuesto nacional a la gasolina y ACPM, cuya declaración y pago del periodo de noviembre de 2025 deberán realizarse a más tardar el 15 de diciembre. Este tributo recae sobre distribuidores, comercializadores y responsables del manejo de combustibles en el país.

La entidad recordó que se trata de una fecha de especial atención, pues forma parte del ciclo mensual que afecta directamente el flujo de caja de las empresas del sector energético. Además, la retención y declaración de estos impuestos es uno de los procesos más vigilados por la Dian debido a su impacto sobre los ingresos nacionales.

Recomendaciones para realizar el pago

La Dian también recomendó a los contadores, revisores fiscales y departamentos financieros avanzar en los cierres contables del año y planificar la tributación correspondiente a 2026. Diciembre es uno de los meses más exigentes para los equipos contables, por lo que la entidad sugiere prever los tiempos necesarios para preparar documentos, validar soportes y garantizar la adecuada presentación de obligaciones.

Para la autoridad tributaria, el cumplimiento oportuno es especialmente relevante este año, en un contexto de mayor control y fiscalización. La Dian ha fortalecido sus sistemas de verificación para detectar omisiones, evasión y errores recurrentes en declaraciones, lo que ha aumentado la vigilancia sobre grandes contribuyentes y sobre las actividades que involucran combustibles, importaciones y operaciones de comercio exterior.

Recaudo tributario de la Dian en 2025

En materia de recaudo, la entidad destacó que entre enero y octubre de 2025 se han recaudado 249,1 billones de pesos, lo que representa un cumplimiento del 97,1 % de la meta establecida para ese periodo. En comparación con 2024, los ingresos tributarios crecieron un 11,2 %, reflejando los resultados de la estrategia de fiscalización y del fortalecimiento de los procesos de control.