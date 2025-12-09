Sector del Partido Conservador anuncia respaldo a aspiración presidencial de Felipe Córdoba

Un sector del Partido Conservador envió una carta al Directorio Nacional de la colectividad en la que anuncian su respaldo a la aspiración presidencial del excontralor y precandidato presidencial, Felipe Córdoba.

La misiva está firmada por 16 de los 26 representantes a la Cámara, entre estos Wadith Manzur, Juliana Aray, Fernando Niño, Daniel Restrepo y Nicolás Barguil, también está dirigida a la presidenta del Partido, la senadora Nadia Blel.

“Los abajo firmantes, miembros de la Bancada Conservadora en la Cámara de Representantes, en ejercicio de nuestras funciones como voceros legítimos de los territorios y militantes activos del Partido Conservador Colombiano, nos permitimos expresar de manera respetuosa y convencida, nuestro respaldo a la postulación del doctor Felipe Córdoba Larrarte como candidato presidencial de nuestra colectividad”.

Según indican en la carta, la colectividad se encuentra en un momento clave para fortalecer su presencia en la vida pública por lo que aseguran que consideran que el excontralor representa los valores de la colectividad.

“El Partido Conservador Colombiano, fiel a su historia y a los principios fundacionales de democracia, se encuentra en un momento crucial para fortalecer su presencia en la vida pública y reafirmar su compromiso con el país. En ese contexto, consideramos que el doctor Felipe Córdoba encarna plenamente los valores doctrinarios que inspiran al Partido: en la defensa del Estado Social de Derecho, la lucha contra la desigualdad y la corrupción, la eficiencia en la gestión pública y la transparencia como norma ética y política”.

Solicita entonces este sector del Partido al Directorio Nacional que se brinde “el respaldo institucional y otorgue el aval del Partido Conservador Colombiano al doctor Felipe Córdoba Larrarte como candidato oficial a la Presidencia de la República”.

Recordemos que este martes 10 de diciembre el excontralor Felipe Córdoba se inscribirá como precandidato a la Presidencia en el Partido Conservador.