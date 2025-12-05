Felipe Córdoba se inscribirá como precandidato presidencial en el Partido Conservador: Esta es la fecha

Colombia

El excontralor Felipe Córdoba se inscribirá el próximo miércoles 10 de diciembre como precandidato presidencial del Partido Conservador, último día habilitado por la colectividad para adelantar dicho proceso.

A la espera de esta inscripción, el Directorio Nacional del partido aprobó el pasado 28 de noviembre el cambio de la fecha de registro del 1 al 10 diciembre, argumentando que buscan “garantizar la más amplia participación democrática de sus militantes y líderes, atendiendo el interés manifestado por diversos sectores del Partido en torno a la presentación de una candidatura propia para la contienda presidencial de 2026”.

Aunque dicha decisión no fue unánime, la votación sí fue por mayorías y lo que ha dicho al respecto el senador Efraín Cepeda, quien también busca aspirar a la Presidencia con el Partido Conservador, es que estas decisiones vendrían de un sector petrista al interior de la colectividad.

De hecho a raíz de esa intención de que Córdoba entre en la puja presidencial en el conservatismo, en su momento Cepeda envió una carta a la presidenta del Partido, Nadia Blel, en la que aseguró que “un candidato sin tradición conservadora pondría en riesgo no solo la vocación de triunfo del Partido, sino la fortaleza de impulsar a todos nuestros candidatos al Congreso”.

En esta misiva el expresidente del Congreso advertía además que “los tiempos de los calendarios electorales se están agotando”, así como “la posibilidad real de que el Partido tenga un candidato propio a la Presidencia de la República”, y alertaba de “la presencia de vocerías abiertamente cercanas al petrismo dentro del propio Directorio Nacional”.

Ahora bien se espera entonces que la próxima semana se tomen nuevas decisiones en el Partido pues recordemos que en caso de ser elegido como candidato, Felipe Córdoba sería coavalado por la colectividad debido a que el precandidato presidencial también está recogiendo firmas.