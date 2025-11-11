El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Tenemos que estar unidos para enfrentar al candidato guerrillero: Felipe Córdoba, precandidato

En épocas donde se empiezan a resolver quiénes son los candidatos oficiales a la presidencia por cada partido político, el directorio nacional del Partido Conservador confirmó la postergación del plazo para inscribir a los precandidatos presidenciales del partido, hasta el primero de diciembre del 2025.

La decisión se tomó tras la publicación de una carta en la que 12 de los 22 miembros del directorio nacional pedían que este plazo se extendiera para poder incluir al excontralor y ahora precandidato presidencial Felipe Córdoba en la contienda interna del partido.

El precandidato presidencial, Felipe Córdoba, habló en 6AM de Caracol Radio sobre este tema donde aseguró que sí tiene principios completamente conservadores y siempre ha sido un libre pensador.

Noticia en desarrollo