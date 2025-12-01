Cuánto subirían las pensiones en 2026 según último IPC del Banco de la República: Calculamos

Cuánto subirían las pensiones en 2026 según último IPC del Banco de la República. Imagen vía Getty Images / SimpleImages

El incremento de las pensiones se basa en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que es certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y no por el Banco de la República.

Aunque el dato definitivo del IPC se conocerá a principios de enero de 2026, la cifra de octubre 2025 marca la tendencia final del año y sirve como insumo para estimar el incremento que impactará a más de dos millones de pensionados en el país.

Antes de hacer la estimación, conviene aclarar que por ley, las pensiones que corresponden a un salario mínimo legal mensual vigente (smlmv) se incrementan con el mismo porcentaje que el aumento del smlmv, que suele ser superior al IPC.

En cambio, las pensiones superiores al salario mínimo se ajustan anualmente de acuerdo al IPC del año anterior. Para finales de 2025, el Banco de la República espera que la inflación finalice en 5,1%. Mientras que el equipo técnico del Banco de la República señaló que para finales de 2026, esta descienda y cierre en 3%.

Según el informe de inflación publicado para octubre, el IPC registró una variación anual de 5,51%. De acuerdo con el DANE, la inflación mensual se ubicó 0,18%, mientras que el acumulado entre enero y octubre llegó a 4,74%. La variación anual 5,51% representa un ligero aumento de 0,10 puntos porcentuales frente al resultado del mismo mes de 2024, cuando fue de 5,41%.

Si el Gobierno Nacional mantiene la fórmula habitual para el reajuste, las pensiones del régimen general podrían aumentar en una proporción cercana a ese 5,51% en 2026. No obstante, el porcentaje definitivo dependerá de la cifra anual consolidada del IPC que el DANE publique, así como de las decisiones del Ejecutivo.

Ejemplo de aumento de pensión en 2026

A continuación le explicamos el cálculo para una pensión de $2.000.000 y el dato certificado de IPC anual de 5,51%:

Pensión actual: $2.000.000

IPC anual (referencia para el aumento): 5,51%

Cálculo:

Aumento = 2.000.000 × 0,0551 = $110.200

Pensión estimada en 2026: 2.000.000 + 110.200 = $2.110.200

Si la pensión fuera de $2 millones de pesos, con un ajuste basado del último dato de IPC de 2025, quedaría aproximadamente en $2.110.200 para 2026.

Concertación del salario mínimo para 2026

Como se mencionó, las pensiones equivalentes a un salario mínimo no dependerán del IPC revelado en enero, sino del ajuste que defina el gobierno Petro. Esta decisión se negociará en diciembre entre empresarios, centrales obreras y el Ministerio de Trabajo.

Este lunes, 1 de diciembre, la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, anunció su decisión de no participar en la mesa de concertación salarial. El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal dijo que la decisión se adoptó tras la decisión del Gobierno de aumentar el mínimo en dos dígitos.

Sl término de la instalación de la mesa para discutir el salario mínimo para el 2026, el ministro de Trabajo Antonio Sanguino, lamentó la decisión y reprochó las declaraciones de Cabal,

Lamentamos y reprochamos el pronunciamiento que de nuevo acaba de hacer el señor Jaime Alberto Cabal (…) comportándose más como un opositor político que como un líder y representante gremial a quien le asiste la obligación de concurrir a esta discusión”.

El presidente Gustavo Petro reiteró que, si no se logra un consenso tripartido con empresa y sindicatos, el Gobierno Nacional está dispuesto a definirlo vía decreto presidencial como sucedió en diciembre de 2024. Si se replica el porcentaje de aumento de este año, es decir 9,54 %, el salario podría llegar a cerca de $1.558.553 o $1.559.301 en 2026.