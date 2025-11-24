Docentes pensionados recuperan factores salariales en su pensión de jubilación

Colombia

Una sentencia del Consejo de Estado en 2019 significó un duro golpe para los docentes en Colombia, ya que determinó que los profesores no tenían derecho a la inclusión de los factores salariales dentro de su pensión de jubilación.

Dicha determinación despertó el rechazo y la inconformidad del Magisterio colombiano porque reducía sus ingresos y afectaba sus derechos laborales.

López Quintero Abogados, al ver la situación, decidió afrontar la lucha jurídica para reivindicar los derechos de los maestros del país. Para ello, argumentaron que la aplicación de la determinación del Consejo de Estado vulneraba los derechos consolidados de los profesores.

Luego de varios años de batalla en la justicia, el fallo de un juez corrigió la decisión del Consejo de Estado de 2019 y reconoció los derechos de los maestros pensionados antes del 13 de abril de 2019 que no recibieron la inclusión de sus factores salariales. Esto quiere decir que ahora tendrán derecho a la reliquidación de su mesada, al no aplicárseles de manera retrospectiva la sentencia de unificación.

La firma López Quintero Abogados mencionó que nunca descansaron en la lucha por los derechos del Magisterio colombiano, logrando así uno de los hitos más relevantes para el profesorado del país en los últimos años.

Este hecho histórico para los docentes del país se basó en una estrategia liderada por el doctor Yobany Quintero y su equipo, quienes demostraron que era improcedente aplicar retroactivamente la decisión del Consejo de Estado.

Los docentes pensionados antes del 13 de abril de 2019 que fueron mal pensionados por la exclusión de factores salariales como la prima de navidad, prima de vacaciones y prima de servicios, deben acercarse a cualquiera de las oficinas de López Quintero Abogados para recibir agilizar su reclamación y pago.