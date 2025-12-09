No existe evidencia de un crecimiento en casos de VIH en Colombia: MinSalud

A través de un comunicado, el Ministerio de Salud, afirma que no existe evidencia de un crecimiento en las nuevas infecciones, y que, por el contrario, las cifras no presentan mayor variación desde 2023.

“Tal como lo explica la Cuenta de Alto Costo (CAC), el número de nuevas infecciones por VIH reportadas al 31 de enero de 2025 (14.169) es similar al reportado en los últimos años (14.670 al 31 de enero de 2023 y 14.555 al 31 de enero de 2024) e incluso presenta un leve descenso”, agregaron.

Casos VIH en Colombia 2025

Dicen que la cifra de 211.431 personas en 2025 corresponde al número acumulado de personas con diagnóstico de VIH, reportadas hasta el 31 de octubre de 2025. “El incremento en el total de casos diagnosticados NO representa necesariamente un aumento significativo de nuevos casos. Muchos de los casos reportados en 2025 corresponden a personas que se infectaron hace años, pero solo fueron diagnosticadas recientemente”, afirmaron.

Aumento de personas registradas en el sistema

Entre las razones que dicen explicar el aumento de personas registradas en el sistema son:

Porque Colombia detecta y reporta mejor . No porque haya un aumento desproporcionado de nuevas infecciones.

. No porque haya un aumento desproporcionado de nuevas infecciones. Porque más personas acceden a pruebas y diagnóstico oportuno.

y diagnóstico oportuno. Porque se identifican casos antiguos que apenas ingresan al sistema.

que apenas ingresan al sistema. Porque se incluyen personas migrantes que antes no tenían atención.

Asociaciones de pacientes afirman que el número si ha aumentado

En Colombia de acuerdo con las cifras preliminares analizadas por la Cuenta de Alto Costo, la cifra de contagiados por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana es de 211.431 personas.

Por su parte, el movimiento Pacientes Colombia explicó que en 2024 más de 35.000 personas no recibieron tratamiento con los medicamentos correspondientes, exponen que pese a que el 80 % de los pacientes sí está accediendo a medicamentos, este porcentaje está muy por debajo del objetivo global del 95 %, establecido por ONUSIDA para 2030.

“Desde Pacientes Colombia decimos que el Gobierno nacional ha abandonado a las personas con VIH. No solo es el aumento de nuevos casos, sino que también estamos viendo con preocupación el número de personas que no está recibiendo ningún tipo de tratamiento”, afirmó el vocero del movimiento Pacientes Colombia, Denis Silva.

Dicen también que la situación para los pacientes de las EPS intervenidas ha empeorado. Para el caso del Valle del Cauca, explican que cerca de 10.000 pacientes con VIH de cinco EPS intervenidas entre ellas la Nueva EPS y SOS Salud fueron notificados del cambio de sus IPS.

“Retrocedimos en la atención más de 15 años. La línea de las EPS intervenidas de no pagarle a la red Caso Puntual, Sies Salud, que es una de las EPS más grandes atendiendo a población con VIH, la semana pasada informó que más de 24 mil pacientes dejarán de recibir medicamentos porque la nueva EPS no está pagando”, afirmó el vocero del movimiento Pacientes Colombia.

