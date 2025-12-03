Antioquia registra 2.816 casos de VIH en 2025: el 58% corresponde a jóvenes entre 20 y 34 años

Antioquia

La Secretaría de Salud e Inclusión Social de Antioquia entregó el balance más reciente del comportamiento del VIH en el departamento. En lo que va del año, se han notificado 2.816 casos, cifra ligeramente menor que los 2.870 registrados para la misma semana en 2024.

Transmisión heterosexual sigue siendo la vía predominante

De acuerdo con los datos reportados al Sivigila, el 52% de los casos indica transmisión heterosexual, mientras que el 80% corresponde a hombres. El comportamiento continúa concentrado en zonas urbanas: el 93% de los diagnósticos proviene de estas áreas.

El informe también señala que el 14% de los casos corresponde a población de origen extranjero. Por otro lado, las subregiones con mayor incidencia son Valle de Aburrá, seguido por Urabá y Oriente.

La afectación se concentra principalmente en población joven el 58% de los casos corresponde a personas entre los 20 y 34 años. A la fecha, se reportan 50 fallecimientos relacionados con VIH en el departamento.

El Sivigila también reporta que el 2,5% de los nuevos diagnósticos ya se encuentran en fase SIDA.

Tamizajes para diagnóstico oportuno

La Secretaría destacó que en 2025 se han reforzado los tamizajes de infecciones de transmisión sexual —VIH, hepatitis B, hepatitis C y sífilis— en población clave, población priorizada y personas privadas de la libertad.

Esto ha permitido identificar casos de manera temprana y mejorar el ingreso oportuno al sistema de salud.

Otra de las estrategias en marcha es la inducción a la demanda, que impulsa a las personas diagnosticadas a iniciar y mantener el tratamiento antirretroviral.

Estas acciones apuntan al cumplimiento de la meta global 95-95-95, que busca que el 95% de las personas con VIH conozca su diagnóstico, el 95% esté en tratamiento y el 95% logre controlar la carga viral.