Nicolás Hernández envió mensaje a la hinchada del América: " Deberían valorar más el esfuerzo"

América de Cali venció 3-2 a Atlético Nacional en el Pascual Guerrero, juego que correspondió a la última fecha de los cuadrangulares de la Liga Colombiana-II. Pese a que el equipo vallecaucano había quedado eliminado de poder disputar la final del campeonato, le daño la clasificación al conjunto antioqueño, que aún tenía oportunidad de avanzar; sin embargo, también se quedó fuera.

América se impone en Cali y deja sin final a Nacional: Resumen y goles

AMÉ 🆚 NAC [3-2]



|90’ +5’ ⏱| FINAL DEL PARTIDO. LA MECHA SE QUEDA CON LOS 3 PUNTOS EN EL PASCUAL. 🇦🇹#AMÉxNAC#LigaBetPlay pic.twitter.com/e55EOAtLvb — América de Cali (@AmericadeCali) December 9, 2025

“Nosotros tuvimos una guerra interna entre nosotros”

Nicolás Hernández fue el jugador del América que asistió a la conferencia de prensa posterior al compromiso. Allí le envió un contundente mensaje a la hinchada del Escarlata, reveló que el equipo atravesó un desgaste emocional y que no tuvieron margen de error.

“Nosotros venimos de una carga emocional muy grande, nos tocó remar fuerte, no era fácil, había mucho chico también, entonces no estaban acostumbrados en su momento, para mí ya están acostumbrados porque lo vivieron, vivieron algo difícil, entonces no era solo físico, era ese desgaste mental que estábamos teniendo, que no teníamos margen de error, que no podíamos perder ningún partido para poder clasificar a los ocho”, inició diciendo Hernández.

Luego añadió: “Y eso te lleva a eso; muchas veces físicamente estás espectacular, pero la mente te tensiona, te hace que el cuerpo a veces no te responda o quieres hacer algo y lastimosamente se desgarran, entonces no es solo físico; nosotros tuvimos una guerra interna entre nosotros intentando dar lo mejor de cada uno (...) Yo creo que el hincha debería valorar más el esfuerzo que está haciendo el equipo en todos los aspectos”.

Por último, Nicolás le envió un mensaje a la afición del Escarlata: “La hinchada es importante para nosotros, eso es una fuerza muy grande para los clubes, sobre todo para el América, porque la hinchada del América es una locura. Es invitar a la gente a pesar de los inconvenientes; los invitó a que crean en este club, en este grupo de jugadores que son muy honestos con su trabajo”.

Vea acá la rueda de prensa completa de Nicolás Hernández