🔴América vs. Nacional EN VIVO, por los cuadrangulares de la Liga Colombiana: siga acá el partidazo
El equipo paisa necesita ganar y esperar un resultado si quiere disputar la final del campeonato colombiano.
En el último partido de los cuadrangulares finales se jugará el partido entre América de Cali y Nacional, en el estadio Pascual Guerrero de la capital vallecaucana. En este duelo se podría definir si el equipo paisa avanza a la final del fútbol colombiano.
Las exceptivas están puestas en si el cuadro dirigido por Diego Arias, consigue los tres puntos en Cali para poder seguir con sus esperanzas. Sin embargo, aun ganando no le alcanzan las cuentas para por si solo llegar a la final, pues depende de el resultado entre Medellín y Junior.
Lea también: 🔴EN VIVO | Medellín vs. Junior, posible finalista de Liga colombiana: siga acá el partidazo
El cuadro caleño viene de caer en su partido anterior 2-1 ante Junior en el estadio Roberto Meléndez. Por lo que las posibilidades de avanzar ya son nulas y espera cerrar el año con una victoria para iniciar un nuevo proyecto deportivo.
Pero por otro lado, Nacional si quiere continuar con la ilusión de volver a disputar el título del campeonato colombiano, tiene que ganar ya que tiene 8 puntos y alcanzaría 11 unidades, pero depende de que Junior pierda o finalizará su calendario deportivo.
Siga acá el en vivo el partido entre América y Nacional
¡Gooooool! América de Cali 2, Atlético Nacional 0. Dylan Borrero (América de Cali) remate con la izquierda desde fuera del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Jan Lucumí tras un contraataque.
Remate rechazado de Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional) remate con la derecha desde fuera del área.
Jhon Palacios (América de Cali) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Marino Hinestroza (Atlético Nacional) ha recibido una falta en la banda derecha.
Gol en propia puerta de Andrés Román, Atlético Nacional. América de Cali 1, Atlético Nacional 0.
Corner,América de Cali. Corner cometido por Andrés Román.
Remate fallado por Alfredo Morelos (Atlético Nacional) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Marino Hinestroza.
Falta de Kevin Angulo (América de Cali).
William Tesillo (Atlético Nacional) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Josen Escobar (América de Cali).
Marino Hinestroza (Atlético Nacional) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Fuera de juego, Atlético Nacional. William Tesillo intentó un pase en profundidad pero Alfredo Morelos estaba en posición de fuera de juego.
Remate fallado por Jan Lucumí (América de Cali) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se le va demasiado alto tras un saque de esquina.
Corner,América de Cali. Corner cometido por Andrés Román.
Jan Lucumí (América de Cali) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Jan Lucumí (América de Cali).
Jorman Campuzano (Atlético Nacional) ha recibido una falta en campo contrario.
Corner,América de Cali. Corner cometido por Simón García.
Remate rechazado de Jhon Palacios (América de Cali) remate con la izquierda escorado desde la izquierda. Asistencia de Josen Escobar.
Remate fallado por Elkin Rivero (Atlético Nacional) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Juan Manuel Rengifo.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido (Atlético Nacional).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento