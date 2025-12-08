🔴América vs. Nacional EN VIVO, por los cuadrangulares de la Liga Colombiana: siga acá el partidazo

En el último partido de los cuadrangulares finales se jugará el partido entre América de Cali y Nacional, en el estadio Pascual Guerrero de la capital vallecaucana. En este duelo se podría definir si el equipo paisa avanza a la final del fútbol colombiano.

Las exceptivas están puestas en si el cuadro dirigido por Diego Arias, consigue los tres puntos en Cali para poder seguir con sus esperanzas. Sin embargo, aun ganando no le alcanzan las cuentas para por si solo llegar a la final, pues depende de el resultado entre Medellín y Junior.

El cuadro caleño viene de caer en su partido anterior 2-1 ante Junior en el estadio Roberto Meléndez. Por lo que las posibilidades de avanzar ya son nulas y espera cerrar el año con una victoria para iniciar un nuevo proyecto deportivo.

Pero por otro lado, Nacional si quiere continuar con la ilusión de volver a disputar el título del campeonato colombiano, tiene que ganar ya que tiene 8 puntos y alcanzaría 11 unidades, pero depende de que Junior pierda o finalizará su calendario deportivo.

Siga acá el en vivo el partido entre América y Nacional

