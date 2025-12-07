Emergencias por lluvias en Medellín: viviendas afectadas e inundaciones en La Picacha y Altavista

Medellín

Las fuertes lluvias del 7 de diciembre generaron varias emergencias en Medellín, especialmente en zonas cercanas a las quebradas La Picacha y Altavista.

El alcalde Federico Gutiérrez informó que equipos del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, Bomberos Medellín y la Alcaldía, han atendido inundaciones en vía pública y afectaciones en viviendas.

Las autoridades reportaron daños por agua y lodos en tres casas y un vehículo tipo furgón quedó atrapado al intentar cruzar la quebrada Altavista. Sin embargo, en ninguno de los casos hay personas lesionadas.

Además, producto de las intensas precipitaciones, se registró un movimiento en masa que afectó el acueducto Buga, por lo que técnicos del DAGRD evalúan la estabilidad del terreno y el riesgo para la infraestructura del sector.

En el barrio Betania se mantienen las labores de verificación en 10 viviendas afectadas por inundación y flujo de lodos. Dos hogares tuvieron pérdida parcial de enseres y una vivienda perdió un muro, sin compromiso estructural.

El alcalde de Medellín señaló que la Comisión Social fue activada para atender a las familias damnificadas y EMVARIAS se dirige al sector para apoyar las labores de limpieza.

Los equipos del gestión del riesgo continúan en los sitios afectados verificando las condiciones y monitoreando posibles nuevas emergencias ante las lluvias en la ciudad.