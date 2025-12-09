EMCALI continua con los trabajos de modernización y mantenimiento.

Las labores buscan fortalecer la infraestructura, mejorar la prestación de los servicios públicos y garantizar la seguridad de los usuarios durante la temporada decembrina.

A continuación, el detalle de las intervenciones por cada área:

Acueducto: reparaciones y trabajos especiales

Durante la jornada se adelantarán reparaciones en los siguientes barrios:

Los Naranjos: Calle 76 # 26 G4 – 04 y calle 78 A # 26 G 04

Comuneros I: Carrera 28 D2 # 72 G – 115

San Fernando Viejo: Calle 34 # 3 – 70

Santa Teresita: Carrera 1 Oeste # 7 – 11

Belén: Carrera 40 Bis # 3 Oeste – 70

Siloé: Calle 5A Oeste # 44 – 24

Además, se realizará un trabajo especial de acueducto en Nueva Tequendama, en la carrera 50 con calle 8B, donde se llevará a cabo la reparación de la tubería principal.

Energía: modernización de redes y cableado ecológico

Como parte del proyecto de modernización del sistema eléctrico, se ejecutarán las siguientes maniobras:

Cambio de siete postes de concreto de 8 metros que soportan líneas de baja tensión en el circuito calle 19, a la altura de la calle 17 con carrera 11, en el barrio Sucre.

Instalación de cable ecológico en el circuito Aguablanca, carrera 23C con calle 28, barrio Aguablanca, comuna 11.

Suspensión de energía de 8am. a 1pm.

Estas labores buscan optimizar la calidad y continuidad del servicio en zonas de alta demanda.

Alcantarillado: mantenimiento en canales y sumideros

El área de Alcantarillado continuará con las siguientes intervenciones:

Mantenimiento en el Canal Oriental, a la altura del barrio Antonio Nariño.

Se empleará maquinaria amarilla, retroexcavadoras y volquetas para retirar sedimentos y evitar taponamientos.

Limpieza de sumideros en Comuneros I.

Se recomienda a la comunidad no estacionar vehículos sobre estos puntos para permitir una adecuada ejecución de los trabajos.

Telecomunicaciones: oferta de fibra óptica

Los equipos comerciales estarán realizando jornadas de venta e instalación de servicios de fibra óptica en los barrios:

El Peñón, San Antonio, San Cayetano y Normandía

Recomendaciones para unas fiestas seguras

Ante el incremento del uso de decoraciones navideñas, EMCALI comparte estas sugerencias para prevenir emergencias: