EMCALI continua con los trabajos de modernización y mantenimiento
Este martes 9 de diciembre, se realizará una serie de trabajos programados en los sistemas de Acueducto, Alcantarillado, Energía y Telecomunicaciones en diferentes sectores de la ciudad.
Las labores buscan fortalecer la infraestructura, mejorar la prestación de los servicios públicos y garantizar la seguridad de los usuarios durante la temporada decembrina.
A continuación, el detalle de las intervenciones por cada área:
Acueducto: reparaciones y trabajos especiales
Durante la jornada se adelantarán reparaciones en los siguientes barrios:
Los Naranjos: Calle 76 # 26 G4 – 04 y calle 78 A # 26 G 04
Comuneros I: Carrera 28 D2 # 72 G – 115
San Fernando Viejo: Calle 34 # 3 – 70
Santa Teresita: Carrera 1 Oeste # 7 – 11
Belén: Carrera 40 Bis # 3 Oeste – 70
Siloé: Calle 5A Oeste # 44 – 24
Además, se realizará un trabajo especial de acueducto en Nueva Tequendama, en la carrera 50 con calle 8B, donde se llevará a cabo la reparación de la tubería principal.
Energía: modernización de redes y cableado ecológico
Como parte del proyecto de modernización del sistema eléctrico, se ejecutarán las siguientes maniobras:
Cambio de siete postes de concreto de 8 metros que soportan líneas de baja tensión en el circuito calle 19, a la altura de la calle 17 con carrera 11, en el barrio Sucre.
Instalación de cable ecológico en el circuito Aguablanca, carrera 23C con calle 28, barrio Aguablanca, comuna 11.
Suspensión de energía de 8am. a 1pm.
Estas labores buscan optimizar la calidad y continuidad del servicio en zonas de alta demanda.
Alcantarillado: mantenimiento en canales y sumideros
El área de Alcantarillado continuará con las siguientes intervenciones:
Mantenimiento en el Canal Oriental, a la altura del barrio Antonio Nariño.
Se empleará maquinaria amarilla, retroexcavadoras y volquetas para retirar sedimentos y evitar taponamientos.
Limpieza de sumideros en Comuneros I.
Se recomienda a la comunidad no estacionar vehículos sobre estos puntos para permitir una adecuada ejecución de los trabajos.
Telecomunicaciones: oferta de fibra óptica
Los equipos comerciales estarán realizando jornadas de venta e instalación de servicios de fibra óptica en los barrios:
El Peñón, San Antonio, San Cayetano y Normandía
Recomendaciones para unas fiestas seguras
Ante el incremento del uso de decoraciones navideñas, EMCALI comparte estas sugerencias para prevenir emergencias:
- Evita la sobrecarga de tomas múltiples: destina las regletas únicamente para luces y adornos.
- Prevención de incendios: los árboles sintéticos y cajas decorativas son inflamables; mantén las luces alejadas de cortinas y elementos combustibles.
- Revisa tus instalaciones: verifica que cables, conectores y bombillos estén en buen estado antes de encenderlos.
- Apaga las luces por la noche: usar temporizadores facilita un encendido y apagado seguro.