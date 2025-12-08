El Día de las Velitas en Cali dejó más de cien animales afectados por la pólvora sonora

En Cali se reporta que el Día de las Velitas dejó 110 animales afectados por la pólvora sonora, 18 casos más que el año 2024.

En lo corrido de diciembre de este año 2025 son 451 animales reportados por diferentes afectaciones.

La Campaña de Regreso a Casa que adelanta Conexión Animal se reportó:

✔️ 137 animales extraviados.

✔️ 301 encontrados desorientados.

✔️ 5 perros atropellados, 2 fallecidos.

✔️ 0 animales silvestres.

✔️ 8 casos de episodios de estrés: 4 en casa, 3 en calle, donde 1 murió.

✔️ Hasta el momento han logrado regresar a casa 30 animales.

Ampliar

✅ Los barrios con más afectaciones han sido: Terrón Colorado, El Poblado, Ciudad Córdoba, Marroquín, Alfonso López y Los Lagos.

✅ La comunas con más afectaciones hasta el momento son; comuna 13, 6, 11, 16, 14 Y 8.