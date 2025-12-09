Alfredo Arias y la autocrítica en Junior tras avanzar a la final: “No nos ha sobrado nada”

Junior avanzó a la final de la Liga colombiana luego de terminar líder del Grupo A, a pesar de haber perdido su último partido del cuadrangular ante Medellín. El conjunto Tiburón acabó con 11 unidades, pero clasificó también gracias al resultado en Cali en el que América superó a Nacional por 3-2, pues una victoria del Verdolaga por dos goles de diferencia hubiera metido al cuadro paisa a la definición.

El equipo barranquillero se fue al descanso en el Atanasio Girardot con un marcador de 2-0 en contra, aunque pudo haber sido 2-1, pero Edwin Herrera no pudo marcar de penal y Eder Chaux atajó. El que marcó el descuento del Junior fue Bryan Castrillón apenas comenzado la etapa complementaria.

Alfredo Arias, autocrítico tras avanzar a la final

En la rueda de prensa posterior al partido, el técnico uruguayo, si bien valoró la clasificación, manifestó que no les había sobrado nada en el cuadrangular y que no eran ni los segundos favoritos de la zona.

“Estoy feliz, agradecido con la gente de Junior, con los jugadores, por haberme dado la oportunidad de estar acompañando a un equipo en una final”, expresó Arias visiblemente emocionado. El técnico reconoció que el partido estuvo lejos de ser sencillo: “Era un partido muy raro de jugar, difícil, la verdad. Nunca sale bien estar pendiente del otro lado, nunca sale bien, se distrae la atención. A nosotros no nos ha sobrado nada, no éramos ni el segundo favorito”, dijo.

Del mismo modo, manifestó que el partido fue complicado partiendo de la distracción que tenían de estar pendientes del otro juego entre América y Nacional. “Hicimos un gran cuadrangular, porque hasta hoy había sido perfecto, pero se nos metió ese problema en el medio, estar pendiente de otro resultado, y se complicó más. Si había para complicar las cosas, hoy se complicó todo”, añadió.

No obstante, comentó que irán por el título desde el inicio de la final y que buscarán recuperar al grupo. “Confío en recuperar al equipo y que podamos llegar fuertes. Serán dos finales muy lindas. Jugamos ante un rival al que ya enfrentamos bien y vamos a ir por la final desde el primer minuto”, comentó.

Sobre las críticas que han recibido: “Fuimos criticados, y está bien. Barranquilla y la Costa es algo muy especial, porque todo gira en torno a Junior. Hubo críticas merecidas, porque tuvimos un bache”, aceptó. Sin embargo, defendió el trabajo del plantel: “Estuvimos 12 o 13 fechas líderes, no jugamos mal. El mensaje siempre fue aislarse de todo. Rescato la fortaleza anímica de mis jugadores”.

¿Mensaje a la hinchada?: “Yo he repetido este mensaje en todos los equipos: a la gente no hay que mandarle mensajes. La gente sabe cuándo el equipo merece que lo vayan a ver. Si no lo merecíamos antes, seguro estuvo bien. Ahora están sobrepasando todo el apoyo que uno pudo imaginar. Han sido artífices de la remontada. No tengo ninguna duda de que están viviendo este sueño”.

Valor a la plantilla: “La seguidilla de partidos hace que siempre pongas lo mejor. Es un maratón: tienes que entrar en los primeros ocho, en los cuadrangulares salir primero o no tienes chance. Hay que preparar el plantel en todo, en lo actitudinal, en cada detalle. Pero los únicos importantes acá son los jugadores, el resto somos accesorios. Junior está en la final porque los jugadores lo merecían”.