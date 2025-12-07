Barranquilla

Dos heridos deja ataque sicarial en Barranquilla: el hecho se registró en el barrio La Ceiba

Las víctimas permanecen bajo observación médica en un centro asistencial.

Imagen de referencia armas de fuego(Colprensa)

En la noche de este sábado, dos personas resultaron heridas tras un ataque sicarial en el barrio La Ceiba. El hecho se registró en a carrera 10 con calle 60.

Según testigos, hombres a bordo de una moto llegaron hasta el lugar y dispararon contra las personas que se encontraban presentes.

En el lugar resultaron heridos Yurley Alejandra Deulofeut Orozco y Santiago Enrique Bolívar Redondo. La mujer recibió un tiro en la pierna, mientras que el hombre recibió tres impactos de bala: en la espalda, en la pierna y el brazo derecho.

Autoridades investigan

Tras este atentado sicarial, la Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta la investigación de este hecho registrado en el barrio La Ceiba.

Asimismo, la Sijín y la Sipol se encuentran recolectando información para dar con los responsables.

