Contratista debe entregar ‘plan de choque’ con nuevo cronograma de las obras del Cortissoz: Veeduría

Este ‘plan de choque’ debe ser entregado esta semana luego de las advertencias de atrasos de estas obras hasta del 90% por parte de la veeduría ciudadana conformada por varios gremios económicos, así lo indicó Efraín Cepeda Tarud, presidente de Intergremial Atlántico en conversación con Caracol Radio.

Reiteró que este atraso ya se convierte en dos procesos administrativos con ocho actividades incumplidas de los contratos y que se traduciría en multas hasta por más de $12.000 millones.

El dirigente gremial fue enfático al indicar que debe haber una celeridad en las obras teniendo en cuenta los diferentes eventos del próximo año como el Carnaval y la final de la Copa Sudamericana y que el Cortissoz se convierte en la “puerta de entrada” de la ciudad.

Solicitan acompañamiento de los entes de control

Hay que recordar que la veeduría solicitó el acompañamiento de los entes de control ante estos retrasos, así lo indicó Héctor Carbonell, director ejecutivo de la Cámara Colombiana de Infraestructura Seccional Norte.

Entre los retrasos en las obras está en aspectos claves en la sala de maletas nacional y tienen que ver con las demoras en la importación de las escaleras eléctricas, los ascensores, los aires acondicionados, las bandas transportadoras de maletas, y los pisos, aspectos que son determinantes para la adecuada operación del Ernesto Cortissoz.