Fuertes lluvias desplomaron parte de la estructura externa de la parroquia La Asunción en Marinilla

Marinilla, Antioquia

En la mañana del lunes festivo 8 de diciembre se reportó el colapso parcial del revoque de la estructura de tapia de la parroquia La Asunción, ubicada en el Parque Principal de Marinilla. Las fotografías del desplome en el costado derecho del templo circularon en redes sociales, causando preocupación en la comunidad.

Durante los últimos meses, el templo religioso ha estado en proceso de adecuaciones de mantenimiento, principalmente en el techo, debido a filtraciones de agua y humedad ocasionadas por la temporada de lluvias.

El director de Gestión del Riesgo, Wilmer Giraldo, explicó que las fuertes precipitaciones del domingo 8 de diciembre afectaron la zona que permanecía sin cubierta por las reparaciones, lo que provocó el desprendimiento del material que cayó sobre la vía pública. Aclaró, además, que no se registraron heridos ni lesionados.

“Inicialmente se acordonó la zona y se gestionó el tránsito por las vías principales para evitar accidentes. En este momento se adelantan las labores de reparación”, señaló Giraldo.

Como medida preventiva, el personal de Gestión del Riesgo realizó una inspección estructural en toda la parroquia, evaluando las condiciones de la edificación. El informe concluyó que no existen indicios de inestabilidad en la construcción sagrada.

Por otra parte, el Ministerio de Ambiente de Colombia emitió un comunicado en el que advirtió sobre el incremento de las lluvias durante diciembre y las festividades navideñas. Entre las regiones más afectadas se encuentra el departamento de Antioquia.