Gigantesca roca cayó sobre vía en Dabeiba y obligó su cierre total

Dabeiba, Antioquia

Un enorme bloque de roca cayó sobre la vía secundaria de Dabeiba, exactamente en el kilómetro 110+400, en zona urbana del municipio. El impacto generó un cierre total del corredor, pues la piedra gigante ocupó por completo la calzada.

Equipos de Autopistas Urabá, concesionaria encargada del tramo, se desplazaron al punto para asumir el manejo del tráfico y adelantar la remoción del material con el fin de recuperar la movilidad lo más pronto posible.

Condiciones del clima aumentan el riesgo

El alcalde de Dabeiba, Daniel Higuita, explicó que las fuertes lluvias registradas en los últimos días han provocado inestabilidad en las laderas, incrementando la probabilidad de movimientos en masa. Señaló además su preocupación por la posibilidad de que se presenten nuevos episodios similares mientras persistan las condiciones climáticas adversas.

Daños materiales

A pesar del tamaño de la roca y del impacto contra la vía, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas ni fallecidas. El deslizamiento dejó afectaciones materiales en una vivienda cercana y en una motocicleta ubicada en la vía.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para evitar transitar por zonas con riesgo de desprendimientos y mantenerse atentos a las indicaciones oficiales.