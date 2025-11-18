Mauricio Cardenas asegura que alcanzó más de un millón de firmas para validar su candidatura presidencial

Colombia

El exministro y precandidato presidencial, Mauricio Cardenas, informó que ya recolectó más de un millón de firmas con las que busca aspirar como candidato a la Presidencia.

Desde su campaña indicaron que el próximo 17 de diciembre entregarán las firmas a la Registraduría y que luego, en marzo, irá a consulta con otros precandidatos como David Luna y Juan Manuel Galán, para elegir a un candidato único de cara a las elecciones del próximo año.

“Hoy somos un millón de firmas, un millón de voces que creen que en Colombia se puede avanzar con esperanza y con sensatez”.

Mauricio Cardenas propone debate presidencial con polígrafo

Tras hacer este anuncio el precandidato pidió a todos los demás aspirantes a la presidencia de la República que se sometan a un debate con polígrafo previo a las elecciones del próximo año e incluso invito a los medios de comunicación a organizar este espacio.

“Quiero hacer pública mi petición a los medios de comunicación de Colombia, que se lleve a cabo un debate con todos los candidatos presidenciales, pero todos conectados a un detector de mentiras, a un polígrafo”.

Mauricio Cardenas aclaró que su propuesta no responde a “reclamos personales” sino que se trata de “el reclamo de toda una sociedad desilusionada con la política. Una sociedad que reclama la verdad”.

Agregó que “si los candidatos nos sentamos frente a una pantalla y decimos la verdad, ¿cuál es el problema? Y quienes no se presenten, pues será porque algo tienen que esconder”.