Abelardo De la Espriella y Miguel Uribe, los números más altos en la derecha: encuesta de CNC

Una reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría reveló cómo se están moviendo las tendencias de votaciones de cara a las elecciones presidenciales del 2026.

En esta encuesta se preguntó sobre la afinidad por los diferentes partidos políticos, por cuál candidato presidencial votaría, por quién votaría ante una eventual segunda vuelta, por quién votaría en una consulta del Centro, entre otras.

Partidos políticos con mayor intención de voto:

El informe de la encuesta del Centro Nacional de Consultoría ante esta pregunta indica que estos serían los primeros 5 puestos, en orden, de la intención de voto de los colombianos hacia un partido político:

Movimiento Colombia Humana Pacto/Histórico: 24.3%

Partido Centro Democrático: 19.4%

Partido Liberal: 8.6%

Partido Conservador: 4.0%

Partido de la U: 2.3%

¿Si las elecciones fueran este domingo, por cuál candidato votaría?

Iván Cepeda: 20.5%

Abelardo de la Espriella: 18.7%

Miguel Uribe Londoño: 10.3%

Sergio Fajardo: 5.9%

Vicky Dávila: 5.7%

En cuánto a los partidos políticos, su diferente intención de voto y su tendencia política el Centro Nacional de Consultoría preguntó: ¿Se considera usted de derecha o de izquierda?:

De derecha: 28.2%

De izquierda: 18.0%

De centro: 11.8%

Ninguna: 38.6%

No sabe, no responde: 3.5%

Esta encuesta también reveló cómo votarían los colombianos en las diferentes encuestas que realizarían los partidos políticos por separado. Lea aquí esos resultados:

¿Por cuál candidato votaría si se realizara una consulta del Centro?:

Sergio Fajardo: 18.2%

Claudia López: 13.7%

Juan Manuel Galán: 11.9%

Juan Daniel Oviedo: 3.3%

David Luna: 2.9%

¿Por cuál candidato votaría si se realizara una consulta de la Derecha?:

Abelardo de la Espriella: 19.6%

Miguel Uribe Londoño: 14.2%

Germán Vargas Lleras: 13.3%

Vicky Dávila: 10.5%

Juan Carlos Pinzón: 3.9%

Esta encuesta también preguntó por una posible consulta interna para escoger al candidato presidencial del Centro Democrático a lo que los encuestados respondieron:

Afinidad por el partido Centro Democrático:

Miguel Uribe Londoño: 45.8%

María Fernanda Cabal: 11.4%

Paloma Valencia: 11.3%

Paola Holguín: 1.7%

Andrés Guerra: 1.7%

Frente a la opción de presentarse una segunda vuelta, esta encuesta reveló cuáles serían los resultados, esta es la pregunta:

En una eventual segunda vuelta si se enfrentara un candidato con el respaldo de Gustavo Petro y otro candidato con el respaldo de Álvaro Uribe ¿Por quién votaría?

Por el candidato que respalde Petro: 35.5%

Por el candidato que respalde Uribe: 45.1%

Ninguno de los dos: 15.7%

No sabe, no responde: 3.8%

Noticia en desarrollo....