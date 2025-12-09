Entre velas y disparos: dos ataques armados dejaron tres muertos en Bucaramanga

Cero homicidios en la noche de Velitas en Cartagena y su área metropolitana

Lo que debía ser una celebración tranquila de Noche de Velitas terminó convertido en una jornada de violencia en el área metropolitana de Bucaramanga.

En menos de seis horas, tres personas murieron y una más resultó herida en dos hechos ocurridos en Floridablanca y Bucaramanga durante el puente festivo.

Floridablanca: un reclamo que terminó en homicidio

El primer caso se registró hacia las 6:15 p.m. de la tarde en el barrio Belencito parte alta.

Varias familias decoraban la cuadra para la celebración cuando, según testigos, apareció un hombre conocido como “El Azulejo”, que estaba bebiendo con un grupo cercano.

El hermano de la víctima contó que el hombre sacó un revólver, hizo varios disparos al aire y, cuando Jean Carlos Garnica le reclamó por esa conducta, el agresor le apuntó y le disparó dos veces.

La comunidad trasladó a Garnica a la Clínica Bucaramanga, pero llegó sin signos vitales.

El agresor intentó huir, pero fue capturado por la patrulla del cuadrante. Las autoridades señalaron que el hecho se produjo en medio de un acto de intolerancia social.

Bucaramanga: ataque a quemarropa mientras prendían velitas

Horas más tarde, a las 11:45 p.m. la violencia se volvió a irrumpir, pero, esta vez en el barrio Los Ángeles de Bucaramanga.

En plena celebración de velitas, dos hombres en moto llegaron al lugar y uno de ellos disparó contra las personas que estaban en la entrada de la iglesia.

Las balas impactaron a Nataly Meza Bernal de 36 años y a Jonathan Arenas Duarte de 23. Los vecinos los llevaron al Hospital Local del Norte, pero ambos fallecieron por la gravedad de las heridas.

Los atacantes huyeron y, por ahora, no hay capturas.

Un puente festivo que dejó preguntas sobre seguridad y convivencia

Aunque los casos no están relacionados, ambos ocurrieron en medio de la Noche de Velitas, una de las celebraciones familiares más tradicionales del país.

Las autoridades avanzan en las investigaciones, revisan cámaras de seguridad y recogen testimonios para esclarecer lo ocurrido en Bucaramanga y Floridablanca.

La comunidad expresó preocupación por la coincidencia de hechos violentos en una fecha simbólica para las familias del área metropolitana.