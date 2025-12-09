Alcalde de Barrancabermeja solicita que se levante su suspensión por participación en política

Bucaramanga

Desde el pasado mes de octubre la Procuraduría General de la Nación suspendió al alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, por presunta participación en política en el distrito en apoyo a su esposa Laura Ahumada quien aspira a llegar al Senado de la República.

“Quiero contarles que hemos radicado una solicitud de levantamiento de esta medida provisional ante la Procuraduría General de la Nación, donde explicamos y narramos qué fue lo que realmente sucedió en cada uno de los hechos", indicó el alcalde Vásquez.

La Procuraduría explicó que la suspensión tiene como objetivo impedir que el mandatario, en el ejercicio de su cargo, interfiera en el proceso electoral o influya indebidamente sobre él.

Finalmente, el Ministerio Público resaltó que “al aplicar un test de proporcionalidad y razonabilidad para determinar la idoneidad de la medida cautelar se estableció la pertinencia de la confirmación de la medida y por el término estipulado inicialmente, el pasado 23 de octubre”.

Por ahora, se espera que desde el Gobierno Nacional se designe un alcalde pues teniendo en cuenta que Barrancabermeja es distrito especial la designación la debe hacer el alto gobierno.