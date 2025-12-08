Extorsionistas de ‘Los Espartanos’ capturados por azotar a ocho comunas de Buenaventura

En tres allanamientos simultáneos, las autoridades capturaron a tres hombres de 34, 23 y 21 años, señalados de integrar la banda criminal ‘Los Espartanos’, estructura que delinque en Buenaventura y que, pese a su participación en las mesas sociojurídicas de paz, continúa siendo investigada por graves delitos.

Según información de inteligencia naval, los capturados estarían extorsionando a comerciantes y transportadores de las comunas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del Distrito. Los tres ya habían sido detenidos en enero de este año por homicidio y porte ilegal de armas.

En esta nueva acción judicial, un juez decidió enviarlos a prisión por los delitos de secuestro simple y extorsión agravada.

“La operación se desarrolló en las comunas 1, 7 y 8 de Buenaventura. Los capturados tenían órdenes judiciales emitidas por un juez de control de garantías de Buga”, informó la Fuerza Naval del Pacífico.

Los operativos fueron adelantados por la Armada de Colombia, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, como parte de las acciones para desarticular las economías ilegales que afectan la seguridad en el puerto.