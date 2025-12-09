Defensoría del Pueblo rechaza el asesinato de niña en presunto caso de violencia vicaria

La Defensoría del Pueblo expresó un rechazo contundente al asesinato de la niña Albeiranis Paola Rosado, presuntamente cometido por su padre, Albeiro Rafael Fontalvo Hernández. El hecho ocurrió cuando la madre de la menor, Lisbeth Fontalvo Rosado, acudió a recogerla conforme al acuerdo de visitas, pero el hombre se habría negado a entregarla y la atacó con una cuchilla, causándole heridas mortales en el cuello. Después de agredirla, él mismo se habría causado lesiones, pero fue capturado y permanece bajo observación médica.

“Este hecho pudo prevenirse”

En su comunicado, la entidad señaló que el crimen evidencia un caso de violencia vicaria. “Este contexto permite evidenciar que el delito es un caso de violencia vicaria, que es una modalidad de violencia basada en género: Albeiranis Paola habría sido asesinada para causar un daño y profundo dolor a su madre, quien venía siendo amenazada de feminicidio como presión violenta para que retomara la relación sentimental con el padre de la niña”. La institución afirmó además que “este hecho no era una fatalidad insalvable, pudo prevenirse” y recordó que la niña habría manifestado que no quería estar con su padre.

La Defensoría advirtió que los procesos de custodia deben evaluarse con extremo cuidado cuando existen antecedentes de violencia de género. “La custodia debe evaluarse con especial cuidado cuando existen antecedentes de violencia de género contra la madre… Resulta necesario regular este tipo de violencia cuanto antes”.

También insistió en que el Estado debe fortalecer los mecanismos de prevención e identificación temprana de la violencia vicaria, especialmente en procedimientos de restablecimiento de derechos, trámites judiciales y redes de atención a mujeres víctimas de violencia. “Debemos mejorar las políticas y acciones de prevención… Es urgente implementar mecanismos de identificación temprana”.

Finalmente, el organismo hizo un llamado a reforzar los sistemas de atención psicosocial para familias afectadas por violencias de género y pidió a la sociedad no ser indiferente ante estos crímenes. “A las familias y a la sociedad colombiana, hacemos un llamado a honrar la memoria de Albeiranis Paola Rosado. Encendamos una vela por ella y por todas las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencias de género”. La entidad reiteró que este caso debe servir como alerta para evitar que otros menores sean víctimas de agresiones similares.