Atlántico suma 26 lesionados por pólvora en los primeros nueve días de diciembre

Un menor de diez años tuvo un daño en uno de sus ojos en Barranquilla.

A 30 se eleva la cifra de quemados con pólvora en Córdoba. Foto: Colprensa - Álvaro Tavera (referencia).

Durante la noche de velitas, 17 personas resultaron quemadas por pólvora en el Atlántico. De estos casos, 11 ocurrieron en Barranquilla y 6 en municipios del departamento, de acuerdo con los reportes entregados por las autoridades de salud.

En la capital del Atlántico, un menor de diez años sufrió un daño en uno de sus ojos tras manipular un ‘tote’ en el barrio El Bosque; el niño permanece bajo observación médica. Con estos nuevos casos, el departamento acumula 26 lesionados en lo que va de diciembre: 11 en Barranquilla —nueve de ellos adultos— y 15 en los municipios, donde 10 son mayores de edad.

La Secretaría de Salud de Barranquilla informó que los seis quemados registrados en la ciudad durante la noche de velitas residen en los barrios La Paz, Montes, Las Delicias, El Golf, Villa Santos y El Bosque.

La secretaria distrital de Salud, Stephanie Araújo, señaló que “todas estas personas fueron atendidas de manera inmediata en los centros asistenciales más cercanos. La mayoría fueron dados de alta y otros se encuentran en recuperación”.

Reducción de lesionados

La funcionaria añadió que en 2024 se reportaron 20 lesionados durante la misma celebración, lo que representa una disminución este año. Araújo recordó que el Distrito continúa en alerta amarilla hospitalaria para garantizar la atención en salud durante las festividades.

Por su parte, la Secretaría de Salud del Atlántico reportó 11 quemados en municipios durante la noche de velitas: siete casos durante el 7 de diciembre y cuatro más en la madrugada del 8. Al igual que en Barranquilla, las autoridades destacaron una reducción frente al año anterior, cuando entre el 7 y el 8 de diciembre se registraron 20 lesionados. Las dependencias de salud del departamento y del Distrito reiteraron el llamado a la ciudadanía a no manipular pólvora y a mantener a los niños alejados de cualquier elemento pirotécnico.

