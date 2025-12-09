Así terminó el Grupo B de los cuadrangulares de La Liga Colombiana

Deportes Tolima en el partido ante Fortaleza en la liga Colombiana 2025-II / Colprensa

La sexta jornada de los cuadrangulares semifinales de fútbol profesional colombiano termino este lunes festivo 8 de diciembre, en la que se jugaron los partidos entre Tolima vs. Fortaleza y Santa Fe vs. Bucaramanga.

Es valido mencionar que el finalista de este grupo B, es Deportes Tolima que desde la jornada anterior aseguró su paso a la siguiente instancia del campeonato colombiano y se medirá ante Junior de Barranquilla por la estrella del segundo semestre.

Lea también: Fechas y horas confirmadas para la final de Liga colombiana Tolima vs. Junior

Tolima 1-0 Fortaleza

La fecha inició con el encuentro en Ibagué entre el cuadro Pijao y Los Amix, que se definió desde los minutos iniciales con anotación del volante Juan Torres al minuto 22′ de juego.

Por su parte, Fortaleza poco y nada pudo hacer ante esta anotación y terminó volviendo a caer a menos de los Pijaos, como también había sucedido en la primera fecha que se jugó en el estadio de Techo.

Santa Fe 0-0 Bucaramanga

La jornada terminó con el duelo entre el equipo cardenal y los leopardos, que se enfrentaron en el estadio Nemecio Camacho El Campín. En el que ya no jugaban más que por el compromiso ya que ambos estaban eliminados.

Le podría interesar: Atlético Nacional vs. Medellín: Fechas y horas para el clásico por la final de Copa Colombia

Tabla de posiciones del Grupo A en cuadrangulares de Liga Colombiana