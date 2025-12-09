Asesinan a la patrullera Karen Pajoy, de 21 años, delante de su familia en zona rural de La Plata

La Policía Nacional condenó el asesinato de la patrullera de 21 años, Karen Estefany Pajoy Candela, en zona rural de La Plata, Huila.

La Policía Nacional rechazó con contundencia el asesinato de la patrullera Karen Estefany Pajoy Candela, de 21 años, ocurrido en la vereda Alto Cañada, área rural de La Plata, Huila. La joven uniformada estaba en periodo de vacaciones, desarmada y acompañada de su hijo de 4 años, a quien se dirigía a llevar a una institución educativa.

El ataque ocurrió en vía pública y dejó un profundo dolor en su familia. Su muerte ha generado consternación entre la comunidad y las autoridades.

De acuerdo con información preliminar, el crimen habría sido ejecutado por presuntos integrantes del Bloque Central Isaías Pardo, estructura armada ilegal que delinque en esta región del departamento. La patrullera estaba adscrita a la Seccional de Inteligencia Policial del Departamento de Policía Huila. Su labor y compromiso eran reconocidos por sus superiores y compañeros. La Institución enfatizó que no permitirá que este hecho quede en la impunidad.

Trabajaba en la Seccional de Inteligencia de Pitalito

El coronel de la policía Huila, Carlos Téllez, afirmo que “activamos un robusto plan operativo e investigativo para identificar y capturar a los responsables. Se han dispuesto equipos especializados de investigación criminal e inteligencia. Las labores se concentran en la zona rural donde ocurrió el homicidio. Las autoridades reiteraron su determinación de llevar a los autores ante la justicia”.

La Institución expresó su solidaridad con la familia, amigos y compañeros de Karen Estefany, exaltando su entrega y vocación de servicio. La patrullera llevaba 2 años, 7 meses y 7 días en la Policía, era madre soltera y trabajaba en la Seccional de Inteligencia de Pitalito. Había iniciado vacaciones hacía apenas ocho días. Su recuerdo permanecerá como símbolo de honor y compromiso con la seguridad de los huilenses.