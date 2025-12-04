Más allá del deber: Patrullera de la Policía salva la vida de una niña

La Pintada, Antioquia

La Patrullera Stefanny Zapata, integrante del Grupo de Protección a la Infancia y la Adolescencia, participaba en la actividad preventiva dirigida a niños, niñas y sus familias, organizada en el marco del Día Internacional de la Discapacidad.

En una reacción inmediata, la Patrullera escuchó los gritos de auxilio de la pequeña e inmediatamente la uniformada dejó su cinturón multipropósito y se lanzó al agua sin dudar. Con firmeza, técnica y determinación, logró rescatar a la niña, a quien brindó los primeros auxilios y estabilizó antes de entregarla al personal médico para su valoración.

La menor se encuentra fuera de peligro gracias a la determinante reacción de la Patrullera. Su acción, que va más allá del deber, refleja la esencia del servicio policial: la defensa de la vida y el bienestar de la comunidad.

La Policía Nacional, en el marco de la estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia, exaltó este acto de solidaridad y coraje, destacando el compromiso de sus hombres y mujeres con la protección integral de la niñez y la ciudadanía.