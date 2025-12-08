Jossimar Calvo confirma que está fuera de peligro tras ataque en Cúcuta

El gimnasta olímpico Jossimar Calvo se pronunció en las últimas horas luego del hecho violento del que fue víctima junto a su pareja en la ciudad de Cúcuta.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, el deportista confirmó que ambos se encuentran bien y agradeció la solidaridad recibida por parte de la ciudadanía y los medios de comunicación.

“Quiero dar primeramente las gracias a Dios, todas las personas y a los medios de comunicación que se han tomado el tiempo de escribirnos para saber cómo estamos”, señaló Calvo en su publicación.

En el mensaje, el atleta relató que atravesaron un momento complejo, aunque destacó que el desenlace fue positivo.

“Mi pareja y yo vivimos un momento muy fuerte pero gracias a Dios hoy podemos decir que estamos bien”, expresó.

El gimnasta explicó que el ataque no dejó personas lesionadas y que las consecuencias fueron únicamente materiales.

“Afortunadamente todo quedó en daños materiales, y eso es una enorme bendición”, escribió, al tiempo que aseguró que se sienten protegidos tras lo ocurrido. “Dios nos protegió, nos cubrió y nos guardó en medio de una situación que pudo haber sido peor”, agregó.

El hecho generó reacciones en el ámbito deportivo regional. La Liga de Gimnasia de Norte de Santander, a través de su presidente Jairo Cadena, rechazó lo sucedido y reiteró el llamado a detener la violencia que afecta a la región, especialmente durante la temporada decembrina.

Finalmente, Calvo cerró su mensaje agradeciendo los mensajes de apoyo recibidos.

“Gracias de corazón por sus mensajes, por sus bendiciones y por tenernos presentes en sus oraciones”, manifestó, mientras la comunidad deportiva continúa expresando su respaldo a uno de los atletas más representativos del deporte nortesantandereano a nivel internacional.