Atleta olímpico Jossimar Calvo y su esposa resultaron heridos en ataque con explosivos en Cúcuta. Foto: Cortesía.

Cúcuta.

La Liga de Gimnasia de Norte de Santander confirmó que el gimnasta olímpico y campeón panamericano Jossimar Calvo, junto con su esposa, resultaron heridos en la madrugada de este domingo tras quedar en medio del ataque con explosivos que afectó torres de energía de Cens en el Anillo Vial Oriental, en inmediaciones de un centro comercial de Cúcuta.

Según la información entregada por la Liga, la pareja se movilizaba en su vehículo cuando ocurrió la detonación.

La onda explosiva impactó de lleno el automóvil, que terminó completamente destruido.

Ambos fueron trasladados a un centro asistencial, donde se recuperan de las lesiones y, de acuerdo con los reportes preliminares, están fuera de peligro.

Este ataque, que hacía parte de la cadena de hechos violentos ocurridos entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, produjo la caída de torres de energía y causó la suspensión temporal del servicio en sectores asociados a Prados del Este, Escobal, García Herreros, El Salado y el corregimiento de San Faustino, según informó Cens Grupo EPM.

La empresa señaló que el servicio ya fue restablecido en la mayoría de las zonas y que los equipos de mantenimiento continúan trabajando para normalizar por completo el suministro a los usuarios pendientes.

La detonación fue uno de los tres hechos que sacudieron al área metropolitana en pocas horas.

En los otros dos ataques, contra el CAI Morichal y una patrulla en La Concordia, fueron asesinados dos policías y seis más resultaron heridos. La Policía Metropolitana de Cúcuta atribuyó todos estos eventos al ELN como una retaliación por recientes operaciones contra esa estructura armada.

Las autoridades mantienen operativos en los puntos críticos y avanzan en las investigaciones para esclarecer plenamente lo ocurrido.