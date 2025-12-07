Autoridades de Cúcuta señalan a ELN como responsable de los ataques que dejaron dos policías muertos

Cúcuta.

La Policía Metropolitana de Cúcuta confirmó que el ELN estuvo detrás de los ataques ocurridos en la noche de este sábado y en la madrugada de este domingo en el área metropolitana, una cadena de hechos que dejó dos policías muertos, cinco heridos y varios barrios sin luz tras un atentado contra torres de energía.

Según el comunicado oficial, el primer ataque se registró alrededor de las 10:45 p. m. del sábado, cuando fue atacado el CAI Morichal, en Villa del Rosario, dejando dos uniformados heridos.

Minutos después, en el barrio La Concordia, en Cúcuta, una patrulla fue sorprendida en otro punto de la ciudad, donde murieron el intendente Franklyn Alfonso Guerrero y el subintendente Jairo Andrés Holguín Calderón.

La Policía Metropolitana de Cúcuta explicó que estos hechos corresponden a una retaliación directa y premeditada del ELN, en respuesta a operaciones recientes adelantadas contra esa estructura armada.

La conclusión se dio tras el análisis de los ataques simultáneos y de la información recopilada por los equipos de inteligencia.

Ya en horas de la madrugada, se produjo un tercer hecho: fueron afectadas torres de energía de Cens ubicadas en el sector del Anillo Vial Oriental, cerca de un centro comercial.

Este ataque dejó sin servicio eléctrico a por lo menos siete barrios y, según las autoridades, habría sido ejecutado para entorpecer la movilidad policial en zonas donde también se registraban alertas.

En este ataque tres personas que se movilizaban por la zona resultaron heridas.

La institución señaló que activó todas sus capacidades de inteligencia y policía judicial para avanzar en la identificación y judicialización de los responsables, al tiempo que se reforzaron los dispositivos de seguridad en los puntos más sensibles del área metropolitana.