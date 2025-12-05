Animalistas en el Quindío alertan por la desaparición de perros ante el uso de la pólvora

Armenia

En efecto en la ciudad se ha escuchado mucha quema y estallido de pólvora lo que no solo ha provocado personas quemadas sino además afectaciones para los peluditos.

Diana Rodríguez de la fundación Eco Huellas señaló que es la problemática año tras año puesto que la cultura genera este tipo de comportamientos en la comunidad, pero fue enfática en decir que se debe avanzar en garantizar el bienestar animal en la temporada decembrina.

Considera que no hay pautas claras para denunciar los hechos lo que genera desconocimiento en la comunidad ante el uso de la pólvora y por eso dijo es fundamental el apoyo de las autoridades.

Envío un llamado especial a los tenedores de los animales a establecer las medidas correspondientes para salvaguardarlos como son gotitas de valeriana, tenerle un refugio en casa donde se sienta cómodo y tranquilo.

“El llamado es a que la policía nos apoye llegando a esos sitios donde se están utilizando la pólvora, que los ciudadanos lo denuncien, pero también a los tenedores de animales. Por favor, desde ya goticas de marihuana, goticas de valeriana, de la manera que el médico veterinario se lo recomiende, no esperar hasta el último día, tenerle a los animales un refugio en casa, especialmente donde él se sienta cómodo y tranquilo", mencionó.

Añadió: “Si ustedes saben que sus animales de compañía se ponen mal con la pólvora, pues no salgan, acompáñenlos ese día. Ese 7, ese 8, ese 24, eso es tener un animal de compañía. No es que nos vamos el 24 de diciembre y el 31 a parrandear y lo dejamos en la casa y nos encontramos con un panorama el otro día de un perro infartado".

Además, alertó porque ya tienen reportes de muchos animales desaparecidos producto del uso de la pólvora y hasta en un día son cuatro casos así que están muy al tanto por el fin de semana de velitas que es donde más se genera el uso de este tipo de elementos.

“Sí hay reportes de muchos animales que se han extraviado, de hecho, siempre al otro día la alborada, el 7 y el 8, 24 en diciembre es donde más estamos posteando todo el tiempo pérdida de animales. El día de hoy me han mandado cuatro reportes", alertó.

Agregó: “Adicional la fauna silvestre, lo que sufre la fauna silvestre, ese es un llamado también porque realmente es muy hermoso el edificio de la gobernación. Pero el tema de la pólvora, digamos que fue como el lunar negro ahí“.

Extendió el mensaje a la ciudadanía para celebrar con responsabilidad, reflexionando sobre los impactos negativos de la pólvora en la fauna silvestre y los animales de compañía.