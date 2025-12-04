“Yo vi quién le disparó al intendente Leal”: revelaciones de la audiencia por el asalto a joyería

Bucaramanga

En la audiencia de medida de aseguramiento por el violento asalto a una joyería en el Centro Comercial Cuarta Etapa de Bucaramanga, salieron a la luz nuevos relatos de las víctimas: empleadas, personal de seguridad y miembros de la SIJIN; quienes vivieron de cerca el atraco y el cruce de disparos en el que perdió la vida el intendente Fredy Leal.

En la lectura de los testimonios, que realizó Oscar Julián Moreno Hernández, Fiscal, contó una de las trabajadoras de la joyería, además de relatar el minuto a minuto de lo que sucedió desde la llegada de los delincuentes al establecimiento. Confirmó que ella pudo reconocer a la mujer capturada como la misma persona que dos días antes había visitado la joyería preguntando por un anillo. Aseguró que solo al verla esposada recordó que ya había estado allí haciendo una supuesta compra.

“Preguntando, ¿usted había observado antes a algunas de las personas que ingresaron a la joyería? En caso afirmativo, cuando contestó sí, a la mujer sí la había observado, creo que fue el jueves, preguntando por un anillo, se lo midió, me preguntó el precio, dijeron que iban a ir a retirar y no volvieron. Y cuando ya llegó la policía y la estaban sacando, fue que recordamos que ella era la que había estado en el lugar", relató.

Personal de seguridad de la joyería usó un arma traumática al intentar impedir el robo

Otro testimonio que se conoció fue el de la persona de seguridad del local quien narró que luego de ver todo lo que ocurría por las cámaras de seguridad, al ver que los asaltantes intentaban escapar por debajo de la persiana, salió con su arma traumática y abrió fuego para impedir la fuga. Pero el relato quizás más relevante es que el vigilante aseguró quien fue el que le disparó al intendente jefe Fredy Leal.

“De la parte de afuera empiezo a escuchar varias detonaciones de arma de fuego, se empiezan a romper las puertas de vidrio de la joyería, entonces el primer sujeto que sale, el de la bolsa de papel pequeña que había sacado el arma de fuego, camisa blanca, pantalón negro y gorra beige, se enfrenta con la vigilante, pero observo que un ciudadano cae al piso frente a la joyería, este señor era totalmente diferente a los que se encontraban en la joyería hurtándola. El que le dispara a este ciudadano es el de blanco y gorra de color beige, porque al ver que ya la puerta se está cerrando y ya llegó el vigilante del conjunto, ya lo que hace es irse”, leyó el fiscal sobre el testimonio del vigilante.

En la audiencia, uno de los policías involucrados en el procedimiento relató cómo se produjo el cruce de disparos dentro del centro comercial.

“En ese instante que este sujeto accionó el arma hacia el frente donde se encontraba mi intendente y jefe Fredy Leal, quien también repele este ataque y acciona su arma de dotación, es decir, hubo un cruce de disparos. Observo que el sujeto que tenía la bolsa y obstruía la puerta de la joyería, emprende la huida con un arma de fuego en su mano, era un revólver, ya tenía mi arma de dotación desenfundada. Al ver que ese sujeto pasó con el arma empuñada en sus manos, yo acciono mi arma de fuego una sola vez en contra de esa persona, no sé si lo impacté”, relató el miembro de la Policía Nacional quien participó del operativo.

El uniformado también narró el momento en el que se da cuenta que el intendente jefe Fredy Leal había recibido un impacto de arma de fuego.

“Observo hacia el frente que mi jefe Fredy Leal estaba botado en el piso a escasos tres metros aproximadamente. Me dirijo hacia donde le estaban prestando los primeros auxilios, mi jefe estaba consciente, dijo: me hirieron, estoy bien, pero no se podía parar, no le observé que botara sangre, en ese instante lo único que pensé fue en sacarlo del sitio, pero al mismo tiempo mi compañero César García accionó su arma de fuego hacia los sujetos que se encontraban dentro de la joyería. Procedí a evacuar a mi jefe Fredy Leal, pero me tocó dar la vuelta al piso porque no podía pasar por el frente de la joyería ya que había cruce de disparos”, relató.

🔴 #Atencion | La Fiscalía revela video del momento exacto en el que sacan al intendente jefe, Fredy Leal, herido del Centro Comercial Cuarta Etapa. pic.twitter.com/PrUbxbAeR3 — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) December 3, 2025

Fiscalía solicitó que los capturados sean enviados a un establecimiento carcelario

En la audiencia de medida de aseguramiento el miércoles 3 de diciembre, la Fiscalía le solicitó al Juzgado Tercero Municipal de Control de Garantías que las cinco personas capturadas sean enviadas a un establecimiento carcelario, donde cumplirían una pena de hasta 50 años de prisión.

En la audiencia de imputación de cargos del martes 2 de diciembre, a todos les fueron imputados los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y agravado en grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego agravado.

Después de varias horas de la socialización de pruebas y declaraciones de los testigos, la audiencia de medida de aseguramiento fue suspendida y continuará el viernes 5 de diciembre a las 8:00 a.m. El juez definirá si los cinco implicados deberán o no enfrentar su proceso desde un centro carcelario.