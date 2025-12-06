Capturan a policía investigado por el robo en Cabecera donde murió el intendente Fredy Leal

La Policía Metropolitana de Bucaramanga dejó a disposición de la justicia al subintendente, Richar José Sierra Bravo, presuntamente involucrado en los hechos del 29 de noviembre, cuando se intentó robar una joyería en el centro comercial Cabecera Cuarta Etapa.

Día en el que murió el intendente Fredy Leal, quien intervino para frustrar el hurto.

De acuerdo con el comandante, el general, William Quintero Salazar, la orden de captura fue emitida por el Juzgado 8 Penal Municipal de Bucaramanga tras la investigación adelantada por la Fiscalía Tercera Especializada de Estructura de Apoyo.

Sierra es señalado por los delitos de homicidio agravado en calidad de tentativa, cohecho propio, hurto agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

Quintero explicó que Sierra había llegado hace cerca de tres meses a la ciudad, tras un traslado desde otra unidad policial, y que su situación continúa en investigación.

“Estamos colocando a disposición de las autoridades judiciales a esta persona para que responda penalmente por los hechos del 29 de noviembre”, aseguró.

El general Quintero oficial agregó que la institución avanza en la búsqueda del resto de personas que habrían participado en el intento de hurto.

El comandante también reiteró el mensaje interno frente a la conducta de sus uniformados.

“La Policía es implacable con quienes se salen de los lineamientos de transparencia, integridad y honor. Todo uniformado que transgreda las normas será sometido a la ley”, afirmó.

La Policía Metropolitana señaló que continuará apoyando a la Fiscalía en el esclarecimiento total del caso y en la identificación de los demás responsables.