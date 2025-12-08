Barranquilla

Air-e Intervenida cumple un año sin pagar las deudas a generadoras térmicas: Intergremial Atlántico

Advirtió que la deuda acumulada podría empeorar la crisis energética en la Costa Caribe

Oficina de la empresa de energía Air-e. Foto: Air-e Intervenida.

Oficina de la empresa de energía Air-e. Foto: Air-e Intervenida.

Advierten que Air-e Intervenida cumple un año sin pagar las deudas a las generadoras térmicas que podría emporar la crisis energética en la Costa Caribe.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Efraín Cepeda Tarud, presidente de Intergremial, reveló que la deuda acumulada a las generadoras térmicas asciende a 1.4 billones de pesos solo en el departamento del Atlántico y, que, de esta manera, profundiza la crisis energética.

Reiteró que solo el 30% de la energía en el país depende de la generación térmica, por lo que se si desborda la situación en la empresa Air-e afectaría no solo a la Costa Caribe, sino a todo el país.

Lea también:

Reunión con operadores de energía en la Costa Caribe

El viernes pasado hubo una reunión entre los dos operadores de energía en la Costa Caribe, gremios económicos y actores del sector energética.

Allí surgió una propuesta por parte de la viceministra de energía de una mesa técnica para presentar diferentes alternativas para salir de la situación actual

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad