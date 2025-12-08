Air-e Intervenida cumple un año sin pagar las deudas a generadoras térmicas: Intergremial Atlántico

Advierten que Air-e Intervenida cumple un año sin pagar las deudas a las generadoras térmicas que podría emporar la crisis energética en la Costa Caribe.

Efraín Cepeda Tarud, presidente de Intergremial, reveló que la deuda acumulada a las generadoras térmicas asciende a 1.4 billones de pesos solo en el departamento del Atlántico y, que, de esta manera, profundiza la crisis energética.

Reiteró que solo el 30% de la energía en el país depende de la generación térmica, por lo que se si desborda la situación en la empresa Air-e afectaría no solo a la Costa Caribe, sino a todo el país.

Reunión con operadores de energía en la Costa Caribe

El viernes pasado hubo una reunión entre los dos operadores de energía en la Costa Caribe, gremios económicos y actores del sector energética.

Allí surgió una propuesta por parte de la viceministra de energía de una mesa técnica para presentar diferentes alternativas para salir de la situación actual